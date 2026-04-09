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    Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Condor wurde zum Drehkreuz am Flughafen Frankfurt
    • Passagierzahl stieg um 13 Prozent auf 9,6 Millionen
    • KfW-Kredit von 175 Mio vorfristig zurückgezahlt
    Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Condor hat im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umbau abgeschlossen. Aus dem früheren Ferienflieger ist der Betreiber eines Drehkreuzes am Frankfurter Flughafen geworden, der täglich in mehreren Wellen mit 13 europäischen Metropolen verbunden wird. Die Zahl der Passagiere stieg im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf gut 9,6 Millionen Menschen.

    Über die Zubringer werden die Fernflüge gefüllt, die laut Condor-Chef Peter Gerber wieder die alte Profitabilität erreicht haben. Condor hatte die eigenen Zubringerflüge einrichten müssen, weil Lufthansa die Condor-Passagiere nicht mehr zu Vorzugskonditionen nach Frankfurt gebracht hat. Durch die Kündigung des entsprechenden Vertrages seien Condor Verluste in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

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    KfW-Kredit zurückgezahlt

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) stieg nach Unternehmensangaben der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 25,2 Prozent auf 151 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Verlust hingegen um 13,7 Prozent auf 110,43 Millionen Euro. Gründe sind interne Darlehenszinsen gegenüber dem britischen Eigentümer Attestor und hohe Leasing-Bewertungen der meist noch sehr jungen Flugzeuge.

    Condor hat nach Angaben Gerbers ihren KfW-Kredit aus der Corona-Zeit in Höhe von 175 Millionen Euro vollständig und sechs Monate vor der Frist zurückgezahlt. Eine weitere Kredittranche entfällt auf Attestor, bevor zum 30. September die Eigentumsverhältnisse neu überprüft werden. Derzeit halten die Bundesrepublik und das Land Hessen über die SG Luftfahrtgesellschaft noch eine Minderheit von 49 Prozent an der Fluggesellschaft./ceb/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 7,814 auf Tradegate (09. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,74 %/+14,39 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Diskussion über historische/aktuelle Kursniveaus (1996/jetzt 7–9 €, frühere Spitze ~30 €), hohe Volatilität durch Streiks und Nahost-Konflikt, mögliche Stilllegung von bis zu 40 Jets und gedrosseltes Wachstum 2026, Einfluss schwacher Delta-Zahlen sowie eine mögliche Senkung der Ticketsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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