Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt
- Condor wurde zum Drehkreuz am Flughafen Frankfurt
- Passagierzahl stieg um 13 Prozent auf 9,6 Millionen
- KfW-Kredit von 175 Mio vorfristig zurückgezahlt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Condor hat im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umbau abgeschlossen. Aus dem früheren Ferienflieger ist der Betreiber eines Drehkreuzes am Frankfurter Flughafen geworden, der täglich in mehreren Wellen mit 13 europäischen Metropolen verbunden wird. Die Zahl der Passagiere stieg im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf gut 9,6 Millionen Menschen.
Über die Zubringer werden die Fernflüge gefüllt, die laut Condor-Chef Peter Gerber wieder die alte Profitabilität erreicht haben. Condor hatte die eigenen Zubringerflüge einrichten müssen, weil Lufthansa die Condor-Passagiere nicht mehr zu Vorzugskonditionen nach Frankfurt gebracht hat. Durch die Kündigung des entsprechenden Vertrages seien Condor Verluste in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.
KfW-Kredit zurückgezahlt
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) stieg nach Unternehmensangaben der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 25,2 Prozent auf 151 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Verlust hingegen um 13,7 Prozent auf 110,43 Millionen Euro. Gründe sind interne Darlehenszinsen gegenüber dem britischen Eigentümer Attestor und hohe Leasing-Bewertungen der meist noch sehr jungen Flugzeuge.
Condor hat nach Angaben Gerbers ihren KfW-Kredit aus der Corona-Zeit in Höhe von 175 Millionen Euro vollständig und sechs Monate vor der Frist zurückgezahlt. Eine weitere Kredittranche entfällt auf Attestor, bevor zum 30. September die Eigentumsverhältnisse neu überprüft werden. Derzeit halten die Bundesrepublik und das Land Hessen über die SG Luftfahrtgesellschaft noch eine Minderheit von 49 Prozent an der Fluggesellschaft./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 7,814 auf Tradegate (09. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,74 %/+14,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.