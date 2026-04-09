DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 33,93 auf Tradegate (09. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,17 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+14,87 % bedeutet.