ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro
- DZ Bank stuft Commerzbank auf Halten bei 34 Euro
- Unicredit legt überraschendes freiwilliges Angebot vor
- Offerte für Aktionäre unattraktiv, keine Erhöhung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 33,93 auf Tradegate (09. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,17 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+14,87 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
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Die 0,65 € habe ich letztes Jahr auf den Malediven und in Rom draufgemacht, dieses Jahr bekommen wir 1,10 € wie von toller und Baffo geschrieben!
ne, is genau wie gesagt. 1,1€ für 2025, zahlbahr jetzt in 2026
Ex-Tag: 21. Mai 2026
Zahltag: 25. Mai 2026
Darauf habe ich gewartet - all in! 😎