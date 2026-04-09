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    DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Commerzbank auf Halten bei 34 Euro
    • Unicredit legt überraschendes freiwilliges Angebot vor
    • Offerte für Aktionäre unattraktiv, keine Erhöhung
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Commerzbank

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    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 33,93 auf Tradegate (09. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,17 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+14,87 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: Commerzbank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,65, was eine Steigerung von +5,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye der Commerzbank, Spekulationen über eine mögliche Übernahme (Unicredit) mit Kurszielen um 36–40 €, Hinweise auf Insiderkäufe bei ~35,50 € als Bewertungsargument, Details zur Dividende (0,65 € für 2025, geplante 1,10 € für 2026 mit Ex-Tag/Auszahlungszeitpunkt) sowie Unsicherheit über Preisfindung und Abschlusszeitpunkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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