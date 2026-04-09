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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg senkte Kursziel Adesso 150 auf 107
    • Einstufung blieb auf Buy trotz Kurszielrückgang
    • Höhere Steuern und WACC senkten EPS 2026 und 2027
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'
    Foto: adesso SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    adesso

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    -58,33 %
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    +145,20 %
    -73,14 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 56,10 auf Tradegate (09. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -1,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 367,86 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +68,44 %/+165,96 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 107 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,00, was eine Steigerung von +89,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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