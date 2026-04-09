Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 56,10 auf Tradegate (09. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -1,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,88 %.

Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 367,86 Mio..

adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +68,44 %/+165,96 % bedeutet.