ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'
- Warburg senkte Kursziel Adesso 150 auf 107
- Einstufung blieb auf Buy trotz Kurszielrückgang
- Höhere Steuern und WACC senkten EPS 2026 und 2027
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 56,10 auf Tradegate (09. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -1,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,88 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 367,86 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +68,44 %/+165,96 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 107 Euro
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Community Beiträge zu adesso - A0Z23Q - DE000A0Z23Q5
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Am 25.02.2026 war der Tagesschluss Kurs Xetra bei 57,30 Euro, lediglich das Tagestief bei 56,50 Euro. Also kein offenes Gap mehr.
So, Xetra Gap ist zu. Accenture hat heute ebenfalls gute Zahlen und vor allem gute Aussichten berichtet. Ich denke nicht, dass adesso so tot ist, wie der Kurs her gibt. Habe gerade zu 57,70 Euro und 57,30 Euro nochmal etwas nachgeladen. Keine Anlage Empfehlung.
Hammer im Daily, Doppelboden zwischen 57–59 € hat gehalten, Gap zu 90% geschlossen und das unter erhöhtem Handelsvolumen von ~16.000 Stück auf Xetra. Ich finde das eine gute Basis für eine Umkehr.