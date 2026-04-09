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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan lässt SAP auf Neutral mit Kursziel 175
    • Klein warnt vor kurzfristigen Schmerzen durch KI
    • Vergleich zur Cloudmigration vor sechs Jahren und Folgen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Konzernchef Christian Klein habe den Markt in einem Interview in der "Financial Times" auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen. Ogg sieht Kleins Aussagen als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell der Walldorfer, die zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften. Ogg hält dies aber für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben./rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:36 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (09. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,36 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +22,07 %/+67,41 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 175 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00, was eine Steigerung von +21,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck bei Software-Aktien und deutliche SAP-Abgaben nach Xetra-Schluss, wobei Xetra-Volumen deutlich höher als Tradegate war. Diskutiert werden Einstiege (Kauf bei ~145,5 €), Erwartung guter Zahlen vs. Risiko bis 120 €, langfristige Chartanalyse, Übernahmegerüchte zu BlackLine, Bund-Deal mit Telekom als fundamentales Signal sowie Kritik an Management und Rückkaufhoffnungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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