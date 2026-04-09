JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (09. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,36 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +22,07 %/+67,41 % bedeutet.