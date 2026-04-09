Krieg in Teheran, Gewinner in Peking: Wie China die Energiekrise für sich nutzt

Das zumindest ist die These von Jacky Tang, Investmentchef für Schwellenländer bei der Privatbank der Deutschen Bank. "China ist der wirtschaftliche Gewinner dieses Krieges – auch aus Sicht des Energiemixes", sagte er in einem Interview. Die Begründung: Jahrelange Investitionen in Solaranlagen, Windkraft und Elektromobilität hätten das Land strukturell unabhängiger von Energiepreisschocks gemacht – und gleichzeitig in eine einzigartige Lieferrolle für andere Länder gebracht.

Fast 40 Prozent des chinesischen Stroms kommen inzwischen aus emissionsarmen Quellen. Vor zehn Jahren lag dieser Wert noch bei rund einem Viertel. Während der Nahe Osten brennt und die Öl- und Gaspreise auf Achterbahnfahrt gehen, zeigt sich: China hat sich in den vergangenen Jahren still und leise vom größten Energierisiko der Welt zum möglichen Gewinner einer neuen Energieordnung gewandelt.

Das deckt sich mit Einschätzungen der Barclays-Chefökonomin für China, Jian Chang. In einer aktuellen Kundenmitteilung hält sie fest, dass Öl und Gas inzwischen für die chinesische Stromerzeugung nur noch eine Nebenrolle spielten. Erneuerbare Energien machen demnach knapp die Hälfte der installierten Erzeugungskapazität aus – ein Sprung, der auch durch strategische Ölreserven begleitet wird, die als kurzfristiger Puffer gegen Preisausschläge wirken.

Für andere Länder in Asien könnte der Konflikt im Nahen Osten zum Wendepunkt werden. Japan, Südkorea und Indien – allesamt Großabnehmer von Öl aus der Region – dürften nun stärker nach Alternativen suchen, so Tang. Die Ausrüstung dafür werde "zwangsläufig aus China kommen". Damit könnte ausgerechnet die anhaltende Krise um die Straße von Hormus, die für steigende Rohölpreise sorgt, dem chinesischen Cleantech-Sektor als Wachstumskatalysator dienen.

Doch Vorsicht: Der Boom hat Schattenseiten. Der Preiskampf in Chinas Solarbranche ist brutal, wie Bloomberg berichtet. Viele Hersteller wirtschaften an der Grenze zur Rentabilität – und Peking kürzt gezielt Exporterstattungen, unter anderem für Solarzellen, um die Überkapazitäten zu drosseln.

Auch an der Börse ist Ernüchterung eingekehrt: Aktien des Energiespeicher-Riesen Sungrow stiegen nach Kriegsausbruch zunächst um mehr als ein Fünftel, gaben die Gewinne dann aber nahezu vollständig wieder ab. Windanlagenbauer wie Goldwind und Ming Yang verbuchten zuletzt deutliche Kursverluste.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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