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    Kursverluste - Skepsis zu Waffenruhe hält Märkte in Zaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien fallen nach Vortagsgewinnen
    • EuroStoxx50 SMI und FTSE100 mit deutlichen Verlusten
    • Zyklische Sektoren und SAP fallen und Ölwerte erholen
    Aktien Europa - Kursverluste - Skepsis zu Waffenruhe hält Märkte in Zaum
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag setzte sich eine vorsichtigere Einschätzung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch. Das spiegelte sich auch in den Ölpreisen wider.

    "Die sich fortsetzenden Angriffe entladen sich an den Finanzmärkten in wieder steigenden Energiepreisen", erklärte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.

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    Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,78 Prozent auf 5.866,43 Punkte. Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,34 Prozent auf 13.068,75 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,3 Prozent auf 10.576,57 Punkte nach.

    Die Einzelsektoren entwickelten sich spiegelbildlich zum Vortag, wenn auch mit weit geringeren Veränderungen. Verluste erlitten zyklische und von den Energiepreisen abhängige Sektoren. So gaben Autowerte und Aktien von Fluggesellschaften stärker nach.

    Auf dem Technologiesektor lasteten unterdessen die Verluste des Schwergewichts SAP , das um knapp vier Prozent fiel. Die Softwarebranche leidet unter Sorgen vor einer Verdrängung durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). JPMorgan-Analyst Toby Ogg wertete die Aussagen des Konzernchefs Christian Klein in der "Financial Times" als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell von SAP. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun.

    Stärkste Gewinner waren dagegen die Ölwerte. Sie erholten sich damit von den Vortagsverlusten. Die Ölpreise hatten sich nach dem Vortageseinbruch nicht weiter abgeschwächt. "Wie nachhaltig die Entspannung bei den Energiepreisen ist, dürfte von den weiteren Verhandlungen abhängen", merkte Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei der ZKB, angesichts der anstehenden Gespräche zu einer längerfristigen Lösung des Iran-Krieges an./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 144 auf Tradegate (09. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,36 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +22,05 %/+67,39 % bedeutet.




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