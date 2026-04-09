Die Analysten von Argentum Research haben die Aktie des kanadischen Goldexplorers Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) unter Beobachtung genommen und sehen eine starke Unterbewertung des Unternehmens. Sie vergeben deshalb das Rating „Sector Outperform“ und ein Kursziel auf Sicht eines Jahres von 0,70 CAD. Vom aktuellen Kurs bei 0,385 CAD aus bedeutet das ein Kurspotenzial von rund 82%!

Argentum ist der Ansicht, dass die Gesellschaft, die das Goldprojekt N2 im kanadischen Québec entwickelt, mit dem laufenden Bohrprogramm das Potenzial auf eine große Goldlagerstätte mit bedeutenden (Edel-) Metallvorkommen darstellen können wird.

Wie Argentum weiter ausführt, befinde sich Formation auf dem besten Weg die angestrebten 30.000 Bohrmeter abzuschließen, nachdem man 2025 die Arbeiten auf N2 aufgenommen hatte. Den Analysten zufolge konnten bereits beeindruckende Bohrergebnisse erzielt werden, darunter mehrere Abschnitte mit Goldgehalten von mehr als einer Unze je Tonne. Mitte 2026 soll bereits eine erste Ressourcenschätzung folgen, wobei Argentum der Ansicht ist, dass diese bereits mehr als 1,5 Mio. Unzen Gold aufweisen könnte – und über das Potenzial verfügt, noch deutlich zu wachsen.

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Research: Analysten betrachten Formation Metals als stark unterbewertet

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