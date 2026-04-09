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    AS Unternehmensgruppe startet 50 Mio. € Anleihe mit 8,5 % Rendite

    Mit einer neuen Unternehmensanleihe eröffnet AS Invest Capital renditeorientierten Anlegern Zugang zu attraktiven Zinsen, substanzstarken Immobilien und einer klaren Wachstumsstrategie.

    AS Unternehmensgruppe startet 50 Mio. € Anleihe mit 8,5 % Rendite
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Neue Unternehmensanleihe über Tochter AS Invest Capital LTD (London): Zielvolumen 50 Mio. Euro, Verzinsung 8,5 % p.a.
    • Emission richtet sich an renditeorientierte Investoren; Mittel sollen in renditestarke Beteiligungen, Ausbau des Immobilienportfolios und weitere wachstumsstarke Geschäftsbereiche fließen.
    • Langjährige Marktpräsenz: 22 Jahre Unternehmenshistorie als Zeichen von Kontinuität und Stabilität.
    • Substanzstarker Immobilien-Track-Record: über 1.500 Bestandsimmobilien und mehr als 4.000 verkaufte Einheiten.
    • Finanzielle Auszahlungen: Nach Unternehmensangaben wurden bereits über 200 Mio. Euro an Investoren ausgezahlt, zur Untermauerung der Seriosität.
    • Management und Perspektive: Andreas Schrobback prägt die strategische Entwicklung; Vorbereitung eines möglichen Börsengangs als langfristige Kapitalmarktstrategie.






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    AS Unternehmensgruppe startet 50 Mio. € Anleihe mit 8,5 % Rendite Mit einer neuen Unternehmensanleihe eröffnet AS Invest Capital renditeorientierten Anlegern Zugang zu attraktiven Zinsen, substanzstarken Immobilien und einer klaren Wachstumsstrategie.
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