GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 196,3EUR auf Tradegate (09. April 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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