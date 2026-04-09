GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 196,3EUR auf Tradegate (09. April 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

