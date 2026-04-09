GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte siene Schätzungen für die europäischen Onlinebanken am Mittwoch an aktuelle Zinserwartungen an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 33,94EUR auf Tradegate (09. April 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.