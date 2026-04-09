GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12740 auf 13010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an die jüngsten Marktentwicklungen an. Zudem berücksichtigte er am Mittwoch die aktuellen Handelsvolumina und Währungsbewegungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (09. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130,1
Kursziel alt: 127,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130,1
Kursziel alt: 127,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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