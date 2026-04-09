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    Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive israelische Angriffe auf Beirut, 203 Tote
    • Über 1000 Verletzte, Wohngebiete und Vororte getroffen
    • Israel nennt Hisbollah Kommandeure und Infrastruktur
    Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Nach massiven israelischen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf 203 gestiegen. Mehr als 1.000 Menschen seien verletzt worden, sagte der libanesische Gesundheitsminister Rakan Nassereddine.

    Das israelische Militär hatte die libanesische Hauptstadt Beirut am Mittwoch massiv bombardiert. Die Angriffe trafen nicht nur die südlichen Vororte Beiruts, die als Hochburg der Schiitenmiliz Hisbollah gelten, sondern auch Wohn- und Geschäftsviertel im Zentrum Beiruts, viele davon ohne Vorwarnung.

    Israels Militär begründete das Vorgehen damit, Kommandeure und militärische Infrastruktur der Hisbollah ins Visier genommen zu haben./jam/DP/men





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