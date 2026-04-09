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    Deutscher Hotelinvestmentmarkt trotz Betreiber-Herausforderungen gefragt

    Der deutsche Hotelinvestmentmarkt bleibt trotz Gegenwind in Bewegung: Sinkende Volumina, steigende Kosten – und zugleich neue Chancen für flexible Betreiber und kreative Kapitalgeber.

    Deutscher Hotelinvestmentmarkt trotz Betreiber-Herausforderungen gefragt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Im 1. Quartal 2026 betrug das Transaktionsvolumen mit Hotel- und Beherbergungsimmobilien knapp 163 Mio. Euro und lag damit 61 % unter dem Quartalsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre.
    • Das rollierende 12‑Monats‑Volumen lag Ende März bei rund 1,7 Mrd. Euro (+24 % gegenüber Vorjahr); klassische Hotelverkäufe machten davon rund 1,4 Mrd. Euro (83 %) aus, Serviced Apartments ca. 94 Mio. Euro und sonstige Beherbergungsimmobilien ca. 198 Mio. Euro.
    • Im 1. Quartal 2026 entfielen circa 80 % des Volumens auf Hotels, 18 % auf Serviced Apartments und 2 % auf sonstige Beherbergungsimmobilien.
    • Zunehmende Betreiberinsolvenzen führen zu einer Neubewertung von Vertragsstrukturen und Risikoverteilung; Investoren sind unsicherer bezüglich Betreiberqualität, -bonität und Mietniveaus.
    • Steigende Betriebskosten (insbesondere Energie und Personal) erhöhen den Druck auf Betreiber, eröffnen aber zugleich Chancen, strategische Partnerschaften neu zu denken und Kapitalgeber über kreative Beteiligungsformen in die Betreiberlandschaft einzubinden.
    • Trotz Betreiberproblemen bleibt Deutschland attraktiv für Investoren; es zeigt sich ein wieder stärkeres Interesse von Core-/institutionellen Investoren (neben Value‑Add), hohe Nachfrage nach effizienten, flexiblen und technologieaffinen Betreibern, Hotels werden vermehrt auch als Alternative für Büro/Einzelhandel bzw. in Mixed‑Use‑Projekten genutzt; Savills erwartet ein Transaktionsvolumen auf Vorjahresniveau.






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