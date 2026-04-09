57 0 Kommentare Deutscher Hotelinvestmentmarkt trotz Betreiber-Herausforderungen gefragt

Der deutsche Hotelinvestmentmarkt bleibt trotz Gegenwind in Bewegung: Sinkende Volumina, steigende Kosten – und zugleich neue Chancen für flexible Betreiber und kreative Kapitalgeber.

Im 1. Quartal 2026 betrug das Transaktionsvolumen mit Hotel- und Beherbergungsimmobilien knapp 163 Mio. Euro und lag damit 61 % unter dem Quartalsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Das rollierende 12‑Monats‑Volumen lag Ende März bei rund 1,7 Mrd. Euro (+24 % gegenüber Vorjahr); klassische Hotelverkäufe machten davon rund 1,4 Mrd. Euro (83 %) aus, Serviced Apartments ca. 94 Mio. Euro und sonstige Beherbergungsimmobilien ca. 198 Mio. Euro.

Im 1. Quartal 2026 entfielen circa 80 % des Volumens auf Hotels, 18 % auf Serviced Apartments und 2 % auf sonstige Beherbergungsimmobilien.

Zunehmende Betreiberinsolvenzen führen zu einer Neubewertung von Vertragsstrukturen und Risikoverteilung; Investoren sind unsicherer bezüglich Betreiberqualität, -bonität und Mietniveaus.

Steigende Betriebskosten (insbesondere Energie und Personal) erhöhen den Druck auf Betreiber, eröffnen aber zugleich Chancen, strategische Partnerschaften neu zu denken und Kapitalgeber über kreative Beteiligungsformen in die Betreiberlandschaft einzubinden.

Trotz Betreiberproblemen bleibt Deutschland attraktiv für Investoren; es zeigt sich ein wieder stärkeres Interesse von Core-/institutionellen Investoren (neben Value‑Add), hohe Nachfrage nach effizienten, flexiblen und technologieaffinen Betreibern, Hotels werden vermehrt auch als Alternative für Büro/Einzelhandel bzw. in Mixed‑Use‑Projekten genutzt; Savills erwartet ein Transaktionsvolumen auf Vorjahresniveau.





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