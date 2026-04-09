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Heute am 09.04.2026: AIXTRON Aktie im Fokus
Am 09.04.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -3,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.
AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.04.2026
Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 36,14€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,21 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,82 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +89,12 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +14,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,81 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +115,59 %.
AIXTRON Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,11 %
|1 Monat
|+33,81 %
|3 Monate
|+89,12 %
|1 Jahr
|+306,20 %
Informationen zur AIXTRON Aktie
Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd. € wert.
AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.04.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …
So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,57 %.
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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.