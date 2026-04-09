ITM Power Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +16,63 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +1,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,8485€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ITM Power einen Gewinn von +15,69 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +20,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ITM Power +18,90 % gewonnen.

ITM Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,32 % 1 Monat +22,30 % 3 Monate +15,69 % 1 Jahr +122,12 %

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 519,24 Mio. € wert.

Lange war es still geworden um Wasserstoff-Aktien. Jetzt der Paukenschlag bei ITM Power: Der britische Staat steigt mit 40 Millionen Pfund ein, dazu kommen weitere Fördergelder. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,10 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,90 %. Siemens Energy legt um +0,26 % zu

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.