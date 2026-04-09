    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Superintelligence-Team liefert

    477 Aufrufe 477 0 Kommentare 0 Kommentare

    14 Milliarden USD später: Meta bringt endlich ein neues KI-Modell

    Meta hat über ein Jahr gebraucht und Milliarden investiert: Jetzt ist Muse Spark da. Das neue KI-Modell holt auf, hinkt aber in wichtigen Bereichen hinterher. Ist das der Wendepunkt oder nur Schadensbegrenzung?

    Für Sie zusammengefasst
    Superintelligence-Team liefert - 14 Milliarden USD später: Meta bringt endlich ein neues KI-Modell
    Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press

    Meta Platforms hat am Mittwoch sein erstes neues KI-Sprachmodell seit mehr als zwölf Monaten vorgestellt. Muse Spark heißt das Modell, das dem Konzern endlich wieder einen Platz im Rennen um die führenden Systeme der Branche sichern soll. Die Anleger zeigten sich erleichtert: Die Meta-Aktie legte im Tagesverlauf um mehr als sechs Prozent zu. Am Donnerstag geht es vorbörslich ebenfalls weiter aufwärts, auch beflügelt von einer Ausweitung der Partnerschaft mit Cloud-Dienstleister Coreweave.

    Der Druck auf CEO Mark Zuckerberg im KI-Wettlauf war enorm. Im Frühjahr 2025 hatte der Konzern mit den Llama-4-Modellen eine Bruchlandung hingelegt. Daraufhin holte Zuckerberg den damaligen Scale-AI-Chef Alexandr Wang an Bord, unter einem Deal, der nach Unternehmensangaben einen Gegenwert von rund 14,3 Milliarden US-Dollar hat. Wang leitet seitdem ein neu gegründetes Team namens Meta Superintelligence Labs mit mehr als fünfzig Spezialisten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    274,80€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    242,39€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta Platforms (A)

    +2,78 %
    +9,81 %
    -3,85 %
    -4,92 %
    +16,91 %
    +167,13 %
    +100,65 %
    +440,79 %
    +1.691,08 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Muse Spark ist das erste Produkt dieses Teams – intern unter dem Codenamen Avocado entwickelt. Meta positioniert das Modell als kompaktes, schnelles System, das dennoch in der Lage sein soll, komplexere Aufgaben in Naturwissenschaften, Mathematik und Gesundheitsfragen zu bewältigen. Zunächst steht es nur in der wenig genutzten Meta-AI-App zur Verfügung; in den kommenden Wochen soll es die bestehenden Sprachmodelle in WhatsApp, Instagram, Facebook und Metas Smartglass-Produkten ablösen.

    Unabhängige Evaluierungen zeichnen ein durchwachsenes Bild für Metas neues KI-Flagschiff. Bei Sprach- und Bildverständnis hält es mit den Topmodellen von Google, OpenAI und Anthropic mit – bei Programmieraufgaben und abstraktem Schlussfolgern liegt es dagegen deutlich zurück. 

    Wang selbst sprach in sozialen Medien offen von „rauen Kanten", die man sukzessive glätten werde. Größere Versionen des Modells befänden sich bereits in der Entwicklung; zumindest einen Teil davon will Meta als Open-Source-Variante veröffentlichen. Damit weicht der Konzern von seiner bisherigen offenen Llama-Linie ab: Muse Spark wird vorerst nur ausgewählten Partnern über eine API-Schnittstelle zugänglich gemacht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 566,58$, was einem Rückgang von -9,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Superintelligence-Team liefert 14 Milliarden USD später: Meta bringt endlich ein neues KI-Modell Meta hat über ein Jahr gebraucht und Milliarden investiert: Jetzt ist Muse Spark da. Das neue KI-Modell holt auf, hinkt aber in wichtigen Bereichen hinterher. Ist das der Wendepunkt oder nur Schadensbegrenzung?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     