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    JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach der jüngsten Aktualisierung der Konsensschätzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Überprüfung der vom Brauereikonzern zusammengestellten Analystenprognosen deuteten auf nachvollziehbare Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr hin, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet - wie auch vom Konsens erwartet - mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal von 2,6 Prozent. Seine Jahresschätzung liegt zugleich nur minimal über der Konsensprognose von 5,1 Prozent./ck/rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 63,18EUR auf Tradegate (09. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00, was eine Steigerung von +17,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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