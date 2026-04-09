Schaeffler Aktie fällt auf 7,4850€ - 09.04.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Schaeffler mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,84 % hinnehmen.

Die Schaeffler Aktie ist bisher um -3,48 % auf 7,4850€ gefallen. Das sind -0,2700 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,04 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +7,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Schaeffler auf -7,74 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,60 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate -12,84 % 1 Jahr +128,61 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,09 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend …

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Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.