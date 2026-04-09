    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschlands Schuldenberg auf fast 2,7 Billionen Euro gestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Öffentliche Schulden 2025 bei 2,66 Billionen
    • Bundesschulden Ende 2025 1,84 Billionen Q4 32,2 Mrd
    • Steuerzahlerbund warnt vor 3 000 Milliarden Marke
    Deutschlands Schuldenberg auf fast 2,7 Billionen Euro gestiegen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Schuldenberg der öffentlichen Haushalte ist im vergangenen Jahr auf 2,66 Billionen Euro gestiegen. Gegenüber Ende 2024 erhöhte sich der Schuldenstand um 6,0 Prozent oder 151 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung, einschließlich aller Extrahaushalte.

    Der Bund stand Ende 2025 mit 1,84 Billionen Euro in der Kreide. Allein im vierten Quartal kamen 32,2 Milliarden Euro hinzu. Maßgeblich waren die Zuwächse der Schulden bei den Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaneutralität. Letzteres nahm im Oktober 2025 erstmals Schulden auf.

    Die Bundesländer waren zum Ende 2025 mit 624,6 Milliarden Euro verschuldet, Gemeinden und Gemeindeverbände mit 196,3 Milliarden Euro.

    Laut Statistischem Bundesamt handelt es sich bei den Zahlen um vorläufige Ergebnisse. Endgültige Ergebnisse sollen Ende Juli folgen.

    Steuerzahlerbund rügt "XXL-Ausgaben"

    Der Bund der Steuerzahler kritisierte die Entwicklung scharf. Präsident Reiner Holznagel sprach von "XXL-Ausgaben". "Unterm Strich ist das ein absurder Zustand: Trotz Rekordsteuereinnahmen von über 1.000 Milliarden Euro könnte die Staatsverschuldung schon im kommenden Jahr die Marke von 3.000 Milliarden Euro knacken", warnte Holznagel. Er forderte von der Bundesregierung einen Stopp der "Dauer-Staatsverschuldung" und eine "Haushaltspolitik mit klarem Fokus und Maß und Mitte"./shy/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschlands Schuldenberg auf fast 2,7 Billionen Euro gestiegen Der Schuldenberg der öffentlichen Haushalte ist im vergangenen Jahr auf 2,66 Billionen Euro gestiegen. Gegenüber Ende 2024 erhöhte sich der Schuldenstand um 6,0 Prozent oder 151 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     