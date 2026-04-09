Deutschlands Schuldenberg auf fast 2,7 Billionen Euro gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Schuldenberg der öffentlichen Haushalte ist im vergangenen Jahr auf 2,66 Billionen Euro gestiegen. Gegenüber Ende 2024 erhöhte sich der Schuldenstand um 6,0 Prozent oder 151 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung, einschließlich aller Extrahaushalte.

Der Bund stand Ende 2025 mit 1,84 Billionen Euro in der Kreide. Allein im vierten Quartal kamen 32,2 Milliarden Euro hinzu. Maßgeblich waren die Zuwächse der Schulden bei den Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaneutralität. Letzteres nahm im Oktober 2025 erstmals Schulden auf.