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    KI-Umsatz explodiert

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    So viel verdient Amazon wirklich mit künstlicher Intelligenz

    Amazon gibt erstmals konkrete KI-Umsätze bekannt. Die Cloud-Einheit erzielt über 15 Milliarden US-Dollar und die Chip-Sparte wächst rasant.

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    KI-Umsatz explodiert - So viel verdient Amazon wirklich mit künstlicher Intelligenz
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    Amazon hat erstmals konkrete Zahlen zu seinen direkten Einnahmen aus künstlicher Intelligenz veröffentlicht, wie Reuters berichtet. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag liegt der Umsatz der Cloud-Sparte durch KI-Anwendungen derzeit bei mehr als 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

    Der Konzernchef Andy Jassy betonte in einem Brief an die Aktionäre, die Zahlen steigen "rasant an". Ohne die derzeitigen Kapazitätsengpässe in der Tech-Branche würde das Wachstum des Cloud-Geschäfts noch stärker ausfallen.

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    Chip-Sparte übertrifft Erwartungen

    Neben der Cloud profitiert Amazon auch von seiner Chip-Produktion. Jassy teilte mit, dass die jährliche Umsatzrate der Sparte, die Prozessoren wie Graviton und Trainium herstellt, jetzt bei über 20 Milliarden US-Dollar liegt. Damit hat sich der Wert im Vergleich zu den Anfang des Jahres gemeldeten 10 Milliarden US-Dollar verdoppelt.

    "Die Nachfrage nach unseren Chips ist so groß, dass es durchaus möglich ist, dass wir in Zukunft ganze Regale davon an Dritte verkaufen werden", erklärte Jassy.

    Investitionen in KI zahlen sich aus

    Die Offenlegung unterstreicht, dass Amazons umfangreiche Investitionen in KI-Infrastruktur Früchte tragen. Jassy erwartet, dass künstliche Intelligenz der Cloud-Einheit Amazon Web Services (AWS) helfen wird, einen Jahresumsatz von 600 Milliarden US-Dollar zu erzielen – doppelt so hoch wie seine bisherige Schätzung, die Reuters im vergangenen Monat exklusiv berichtete.

    Die AWS-Sparte erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von 128,7 Milliarden US-Dollar, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr, und soll 2026 voraussichtlich 142 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Amazon hatte im Februar angekündigt, rund 200 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr für Investitionen auszugeben, vor allem für KI-Entwicklung und Infrastruktur. Jassy beruhigte die Anleger: "Wir haben bereits Kundenzusagen für einen erheblichen Teil davon." Viele Ausgaben sollen 2027 und 2028 monetarisiert werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 192,0EUR auf Tradegate (09. April 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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