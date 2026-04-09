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    Bundesregierung prüft Verkauf von BP-Raffinerie in Gelsenkirchen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftsministerium prüft Verkauf der BP-Raffinerie
    • Staat kann Erwerb durch Nicht-EU Investoren stoppen
    • Klesch-Gruppe als Käufer mit Abschluss in 2026
    Bericht - Bundesregierung prüft Verkauf von BP-Raffinerie in Gelsenkirchen
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BERLIN/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium prüft nach einem Medienbericht den Verkauf einer BP -Raffinerie in Gelsenkirchen an einen US-Investor. Wie der "Spiegel" berichtet, nimmt das Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) eine Investitionsprüfung vor. Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen.

    Ein Sprecher des Ministeriums sagte, aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der am Erwerb beteiligten Unternehmen könne das Ministerium keine Informationen zu etwaigen konkreten Investitionsprüfverfahren geben.

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    Der Mineralölkonzern BP hatte mitgeteilt, seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf solle nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr.

    Die Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa bereits zwei Ölraffinerien, eine davon in Deutschland: Die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel"./hoe/DP/men

    BP

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 6,629 auf Tradegate (09. April 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 101,73 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3350. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -24,52 %/+10.467,63 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Auswirkungen geopolitischer Spannungen (Iran, Straße von Hormus) auf BP/Ölaktien, Versorgungsrisiken und höhere Ölpreise; Anleger bleiben überwiegend long und erwägen Nachkäufe bei Rücksetzern; Diskussionen zu Kursverlauf/Stops (z. B. 6,00–6,50€), Dividendenzahlungen und Erwartung der Q1-Zahlen (28.04) zur Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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