Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 196,1 auf Tradegate (09. April 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,79 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 90,85 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 355,00EUR was eine Bandbreite von +27,49 %/+81,03 % bedeutet.