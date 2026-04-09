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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel Optikkonzern auf 265 Euro
    • Einstufung bleibt Buy trotz reduziertem Kursziel
    • Analyst Felton passt Bewertungsansatz an Medizintechnik
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'
    Foto: EssilorLuxottica

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 196,1 auf Tradegate (09. April 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 90,85 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 316,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 355,00EUR was eine Bandbreite von +27,49 %/+81,03 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 265 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,00, was eine Steigerung von +32,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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