RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 87 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 66,25 auf Tradegate (09. April 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 284,46 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +25,74 %/+36,34 % bedeutet.