ANALYSE-FLASH
RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 87 Dollar
- RBC bestätigt Outperform mit Kursziel 87 USD
- Analyst Modi senkte Schätzungen wegen weiterer Risiken
- Coca-Cola dürfte Marktschätzungen erreicht haben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 66,25 auf Tradegate (09. April 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 284,46 Mrd..
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +25,74 %/+36,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 87 US-Dollar
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