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    AKTIEN IM FOKUS

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    Deutsche Bank verteidigt Erholung - Citi sieht Branche positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Stoxx Europe 600 Banks stoppt Erholungsrallye
    • Minus seit Beginn des Iran Kriegs fast vier Prozent
    • Analyst optimistisch wegen Ertragsaussichten und KI
    AKTIEN IM FOKUS - Deutsche Bank verteidigt Erholung - Citi sieht Branche positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks hat mit seiner Erholungsrally vom Mittwoch just an seinem Korrekturtrend seit Anfang Februar gestoppt. Am Donnerstag ging es nun wieder etwas abwärts. Das Minus seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar schwoll wieder an auf fast 4 Prozent. Mitte März waren es zwischenzeitlich bereits über 15 Prozent - geprägt von Konjunktursorgen bei hohen Ölpreisen.

    Analyst Andrew Coombs von der Citigroup bleibt jedoch optimistisch für die Branche, die einige der wenigen sei, in der die Ergebnisprognosen noch anstiegen. Wesentlich dafür seien die Ertragsaussichten, aber in einigen Fällen auch bessere Kostenkontrolle. Die Favoriten von Coombs sind HSBC , NatWest und Societe Generale .

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    Aber auch die Aktien der Deutschen Bank sieht er mit "Neutral" nicht mehr so negativ und hob seine Verkaufsempfehlung auf. Die Papiere der Frankfurter konnten ihre Erholungsgewinne vom Mittwoch knapp verteidigen. Ihr Minus seit Beginn des Iran-Kriegs beträgt damit noch gut 9 Prozent.

    Auch die im Laufe des Kriegs geänderten Zinserwartungen sieht Analyst Coombs positiv. Inzwischen werde am Markt bereits mit zwei Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr gerechnet, was die Zinsergebnisse der Geldinstitute stütze. Einen weiteren positiven Beitrag könnte die Künstliche Intelligenz durch ihren Einfluss auf Kosten und Produktivität leisten./ag/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 27,53 auf Tradegate (09. April 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +6,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,55 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +26,79 %/+44,90 % bedeutet.




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