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    Abnehmspritzen-Boom

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    Zündet jetzt die nächste Mega-Rallye bei Mode-Aktien?

    Vom GLP-1-Boom profitieren nicht nur Pharma-Aktien: Millionen US-Verbraucher schrumpfen aus ihren Größen heraus. Jetzt könnte ausgerechnet der Modehandel den nächsten Schub bekommen. Die Hintergründe.

    Abnehmspritzen-Boom - Zündet jetzt die nächste Mega-Rallye bei Mode-Aktien?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Bei dem GLP-1-Boom schaut die Börse meist auf Eli Lilly, Novo Nordisk oder Lebensmittelkonzerne. Doch der nächste Überraschungsgewinner könnten Mode-Aktien sein. 

    Denn wer mit Wegovy, Ozempic & Co. deutlich abnimmt, braucht oft neue Hosen, Shirts und Jacken. Laut CNBC könnte sich daraus für Modehändler ein neuer Umsatztreiber entwickeln. Marktforscher von Circana beobachten bereits erste Verschiebungen bei den Größen und dem Sortimentsmix. Besonders bei BHs verlieren große Größen Marktanteile, während kleinere Größen gewinnen.

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    Noch spannender ist folgende Dimension: Bernstein rechnet damit, dass GLP-1-Nutzer:innen in den USA in diesem Jahr 150 Millionen bis 700 Millionen zusätzliche Kleidungsstücke kaufen könnten. Das entspräche einem Plus von rund einem bis vier Prozent beim jährlichen Absatzvolumen. Beim Umsatz wäre sogar ein Zusatzschub von bis zu 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr möglich.

    Die Basis dafür wächst rasant. Laut der Kaiser Family Foundation (KFF) nimmt bereits etwa jeder achte Erwachsene in den USA ein GLP-1-Medikament. Bernstein beziffert die Verbreitung inzwischen auf 16 Prozent der US-Konsumenten, nachdem sie ein Jahr zuvor bei 11 Prozent lag. JPMorgan erwartet bis 2030 mehr als 30 Millionen Behandlungen in den USA.

    Wer könnte profitieren? Laut Bernstein vor allem Off-Price-Händler wie TJX mit T.J. Maxx und Marshalls sowie große Ketten wie Walmart und Target. Denn während ihrer Abnehmphase wechseln viele Käufer mehrfach die Größe und dürften eher preisbewusst einkaufen. Chancen sehen die Analysten auch bei Sportmode-Aktien wie Nike, Adidas und Lululemon, denn wer Gewicht verliert, wird oft aktiver und braucht flexible, dehnbare Kleidung.

    Auch Spezialisten wie Stitch Fix wittern Morgenluft. So meldet der Konzern, dass die Zahl der Kundenanfragen, die auf Gewichtsverlust hindeuten, binnen zwei Jahren auf das Dreifache gestiegen ist, zuletzt sogar um 75 Prozent im Jahresvergleich. Auch der Modedesigner Tapestry könnte profitieren.

    Klar ist aber auch: Nicht jeder Händler gewinnt automatisch. Einige Kunden kaufen zunächst nur Übergangsteile oder warten mit dem großen Shopping-Update bis zum Erreichen ihres Zielgewichts. Trotzdem wird aus dem Pharma-Hype plötzlich ein Börsenthema für Modeaktien. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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