Börsen Update
Börsen Update Europa - 09.04. - TecDAX schwach -1,38 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:35) bei 23.836,53 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: Brenntag +2,08 %, Zalando +2,07 %, Deutsche Boerse +1,98 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,40 %, Airbus -1,96 %, Mercedes-Benz Group -1,92 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 30.023,86 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +2,68 %, AUTO1 Group +2,51 %, Stroeer +2,49 %
Flop-Werte: Schaeffler -2,77 %, AIXTRON -2,69 %, Nemetschek -2,49 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.538,28 PKT und fällt um -1,38 %.
Top-Werte: Nordex +1,91 %, SUESS MicroTec +0,85 %, 1&1 +0,21 %
Flop-Werte: Evotec -4,23 %, Nagarro -2,95 %, ATOSS Software -2,78 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:46) bei 5.870,47 PKT und fällt um -0,87 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,58 %, ENI +2,47 %, Deutsche Boerse +1,98 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,51 %, EssilorLuxottica -2,52 %, Rheinmetall -2,40 %
Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 5.636,58 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Andritz +3,13 %, Palfinger +1,67 %, Oesterreichische Post +1,27 %
Flop-Werte: DO & CO -2,92 %, voestalpine -2,10 %, Lenzing -1,48 %
Der SMI steht aktuell (13:59:48) bei 13.086,89 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: Swisscom +1,13 %, Swiss Life Holding +0,84 %, ABB +0,30 %
Flop-Werte: Logitech International -2,47 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,46 %, Novartis -1,00 %
Der CAC 40 steht bei 8.210,88 PKT und verliert bisher -0,94 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,58 %, Euronext +1,72 %, Air Liquide +1,63 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,51 %, Eurofins Scientific -2,88 %, Dassault Systemes -2,65 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:26:24) bei 3.064,28 PKT und fällt um -0,90 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,22 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,39 %, ABB +0,30 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -4,84 %, Tele2 (B) -2,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,89 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.500,00 PKT und verliert bisher -1,26 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,55 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,04 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,01 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,66 %, Coca-Cola HBC -2,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.