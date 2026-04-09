Börsen Update Europa - 09.04. - TecDAX schwach -1,38 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 30.023,86 PKT und fällt um -0,85 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +2,68 %, AUTO1 Group +2,51 %, Stroeer +2,49 % Flop-Werte: Schaeffler -2,77 %, AIXTRON -2,69 %, Nemetschek -2,49 %

Der DAX steht aktuell (13:59:35) bei 23.836,53 PKT und fällt um -0,82 %. Top-Werte: Brenntag +2,08 %, Zalando +2,07 %, Deutsche Boerse +1,98 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,40 %, Airbus -1,96 %, Mercedes-Benz Group -1,92 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.538,28 PKT und fällt um -1,38 %.

Top-Werte: Nordex +1,91 %, SUESS MicroTec +0,85 %, 1&1 +0,21 %

Flop-Werte: Evotec -4,23 %, Nagarro -2,95 %, ATOSS Software -2,78 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:46) bei 5.870,47 PKT und fällt um -0,87 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,58 %, ENI +2,47 %, Deutsche Boerse +1,98 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,51 %, EssilorLuxottica -2,52 %, Rheinmetall -2,40 %

Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 5.636,58 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Andritz +3,13 %, Palfinger +1,67 %, Oesterreichische Post +1,27 %

Flop-Werte: DO & CO -2,92 %, voestalpine -2,10 %, Lenzing -1,48 %

Der SMI steht aktuell (13:59:48) bei 13.086,89 PKT und fällt um -1,04 %.

Top-Werte: Swisscom +1,13 %, Swiss Life Holding +0,84 %, ABB +0,30 %

Flop-Werte: Logitech International -2,47 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,46 %, Novartis -1,00 %

Der CAC 40 steht bei 8.210,88 PKT und verliert bisher -0,94 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,58 %, Euronext +1,72 %, Air Liquide +1,63 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,51 %, Eurofins Scientific -2,88 %, Dassault Systemes -2,65 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:26:24) bei 3.064,28 PKT und fällt um -0,90 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,22 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,39 %, ABB +0,30 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -4,84 %, Tele2 (B) -2,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,89 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.500,00 PKT und verliert bisher -1,26 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,55 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,04 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,01 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,66 %, Coca-Cola HBC -2,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,71 %