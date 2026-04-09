GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für das Wachstumsziel des Autohändlers für das Gesamtjahr sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstag Luft nach oben./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 16,54EUR auf Tradegate (09. April 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
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