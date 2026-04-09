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    Suedzucker Aktie gewinnt an Wert - 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Suedzucker Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktie gewinnt an Wert - 09.04.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

    Suedzucker Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

    Die Suedzucker Aktie notiert aktuell bei 12,040 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,370  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Suedzucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,040, mit einem Plus von +3,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Suedzucker Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,66 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,01 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,99 % geändert.

    Suedzucker Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,04 %
    1 Monat +19,09 %
    3 Monate +28,66 %
    1 Jahr +6,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Südzucker: starker Rebound von ~9,5–10 € auf Hoch 13,57 €, aktuell Rücksetzer auf ~11–12 €; Diskussionen über Blasencharakter, Shortseller und Knock‑out‑Profite sowie mögliche Gewinnwarnung. Fundament: Ethanol-/Zuckerpreise stützen, Risiken durch Dünger/Diesel und Mercosur. Technisch: Elliott-Bull mit Support 10–11 €, Ziel 15–18 €, Invalidierung

    Zur Suedzucker Diskussion

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Suedzucker

    +3,76 %
    -4,50 %
    +16,80 %
    +28,99 %
    +7,16 %
    -24,40 %
    -17,10 %
    -20,45 %
    +93.284,62 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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