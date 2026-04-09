Kissigs Investor-Update Q1/26 mit Costco, Texas Pacific Land, Rheinmetall, Palantir, Almonty, Alphabet, KKR, Quanta Services, Vincorion und Pfisterer Holding
Mein Investor-Update zum Ende des 1. Quartals '26
In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem Investmentdepot; es ist in gewisser Weise "mein persönliches 13F". Des Weiteren beschäftige ich mich gegebenenfalls auch mit Unternehmen, die ich hier im Blog noch nicht vorgestellt habe, die jedoch bereits den Weg in mein Depot gefunden haben.
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