Kissigs Investor-Update Q1/26 mit Costco, Texas Pacific Land, Rheinmetall, Palantir, Almonty, Alphabet, KKR, Quanta Services, Vincorion und Pfisterer Holding Mein Investor-Update zum Ende des 1. Quartals '26In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem Investmentdepot; es ist in gewisser Weise "mein …



