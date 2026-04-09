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    Kobrea gibt Update zu seinem Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza

    Kobrea gibt Update zu seinem Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 9. April 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) meldet den aktuellen Stand der laufenden Bohrtätigkeiten in El Perdido. Kobrea besitzt das Recht, eine Beteiligung von 100 % an 7 Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km2 in der südwestlichen Provinz Mendoza, Argentinien, zu erwerben (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024 für weitere Einzelheiten).

     

    Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Prospektionsgebiet El Perdido hatten eine Zieltiefe von jeweils 500 m. Die Bohrlöcher DD26ELP001, DD26ELP002 und DD26ELP003 wurden bis in eine Tiefe von 603 Metern, 474 Metern bzw. 662 Metern niedergebracht. Bohrloch DD26ELP004 hatte eine Zieltiefe von 600 Metern, wurde aber aufgrund technischer Komplikationen im Zusammenhang mit instabilen Gesteinsverhältnissen in Verbindung mit einer bedeutenden Verwerfungszone in einer Tiefe von 200 Metern abgebrochen. Alle Bohrkernproben aus den Bohrlöchern DD26ELP001 bis DD26ELP004 wurden an das Labor von Alex Stewart International in Mendoza City versandt, und das Unternehmen wartet auf die Analyseergebnisse.

     

    „Trotz der Komplikationen im Zusammenhang mit der Ausführung von Bohrloch DD26ELP004 werden die Bohrungen im Porphyr-System von El Perdido fortgesetzt“, erklärte James Hedalen, CEO. „Wir haben im ersten untersuchten regionalen Zielgebiet ein kupferhaltiges Porphyr-System durchteuft. Wir beabsichtigen, so viel wie möglich zu bohren, bevor die Wintersaison einsetzt.“

     

    Bohrloch DD26ELP004 wurde durch 128 Meter ausgelaugtes Intrusivgestein gebohrt, bevor es auf eine unregelmäßige Chalkosin-Anreicherungsschicht stieß, die in einigen Fällen primäre Sulfide, die überwiegend aus Pyrit bestanden, durch einen geringeren Anteil an Chalkopyrit verdrängt hat. Die Chalkosin-Anreicherung wurde bis 168 Meter festgestellt, wo eine große tonige bis zerrüttete Verwerfungszone bis 200 Meter anhielt, und dort wurde das Bohrloch abgebrochen.

     

    „Das Vorhandensein von Chalkosin, wie es im Bohrloch DD26ELP004 festgestellt wurde, bestätigt das Vorhandensein einer in El Perdido erhalten gebliebenen Chalkosin-Anreicherungszone“, erklärte Rory Ritchie, Vice President of Exploration. „Angesichts des Ausmaßes der Auslaugung in den oberen Bereichen des Systems wurde dies zwar ursprünglich vermutet, war aber nicht gesichert. Bohrloch DD26ELP004 bestätigte unser Zielmodell. Während wir uns weiter in den ersten Phasen eines Diamantbohrprogramms befinden, dessen Ziel es ist, das Porphyr-System in El Perdido zu definieren, sind wir zuversichtlich, dass wir in anderen Bereichen unterhalb der ausgelaugten Deckschicht Chalkosin feststellen werden, der die darunter liegende hypogene Sulfidmineralisierung anreichert.“

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