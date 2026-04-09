Glenn Mullan tritt dem Board of Directors von Cartier bei

Val-d’Or, Québec, 9. April 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die Aufnahme von Herrn Glenn Mullan in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Mullan bringt eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen, Kapitalmarktkenntnissen, Erfahrung in der Unternehmensführung und bewährter Führungskompetenz in der kanadischen Bergbauindustrie bei Cartier ein. Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da Cartier seinen strategischen Fokus weiter schärft und das Projekt Cadillac vorantreibt, um die nächste Phase der Wertschöpfung einzuleiten.

Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Projektentwicklung, Unternehmensentwicklung und Führung börsennotierter Unternehmen wird erwartet, dass Herr Mullan einen wichtigen Beitrag leisten wird, während Cartier weiter an Dynamik gewinnt und seine Position im Bergbaurevier Val-d’Or stärkt. Seine Aufnahme in das Board of Directors stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prioritäten umzusetzen und die disziplinierte Weiterentwicklung seiner Projekte zu unterstützen.

„Während Cartier seinen strategischen Kurs weiterverfolgt, stellt die Ernennung von Glenn Mullan eine bedeutende Bereicherung für unser Board of Directors dar“, sagte Daniel Massé, Chairman des Board of Directors. „Glenn bringt eine äußerst komplementäre Kombination aus geologischem, unternehmerischem und kapitalmarktbezogenem Fachwissen mit, in Verbindung mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung im Bergbausektor. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen werden besonders wertvoll sein, während das Unternehmen mit zunehmender Fokussierung, zusätzlicher Tiefe und einer klaren Zukunftsvision voranschreitet.“

Am 8. April 2026 gewährte Cartier Herrn Mullan im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Direktor 300.000 Aktienoptionen. Diese Optionen sind zu einem Preis von 0,23 $ pro Aktie ausübbar und verfallen gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens am 7. April 2031. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

Über Glenn Mullan

Glenn Mullan war Gründer und fungierte von 2000 bis 2021 als President, Chief Executive Officer und Vorsitzender von Golden Valley Mines Ltd. Außerdem war er Gründer und Executive Chairman von Abitibi Royalties Inc. (2010–2021), bis beide Unternehmen von einer an der NYSE notierten Aktiengesellschaft übernommen wurden. Derzeit ist er als Direktor bei mehreren anderen an der TSX Venture Exchange notierten Rohstoffunternehmen tätig.