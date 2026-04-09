Canary Gold Corp. gibt die Inbetriebnahme einer zweiten Zentrifuge in der Probenaufbereitungsanlage Porto Velho bekannt

Vancouver, British Columbia – 9. April 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTCQB: CNYGF; FWB: K5D) („Canary Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Installation und Inbetriebnahme einer zweiten Zentrifuge in seiner Anlage zur Aufbereitung von Explorationsproben in Porto Velho im brasilianischen Bundesstaat Rondônia bekannt zu geben.

Abbildung 1: Conspeed Lab-Zentrifugalkonzentrator der Firma Brastorno in Canarys Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho, Rondônia.

Mit der Inbetriebnahme einer weiteren Zentrifuge soll die Kapazität der Probenaufbereitung gesteigert und die aktuellen, laufend erweiterten Erkundungsbohrungen im Projekt Madeira River unterstützt werden.

Wie bereits berichtet, führt Canary Gold in seinem Konzessionsgebiet auf Distriktebene ein systematisches Explorationsprogramm durch, das ständig erweitert wird und auf eine mit dem System Madeira River verbundene, rund 80 Kilometer lange Schichtformation mit potenziellen Goldvorkommen gerichtet ist. Die erweiterten Verarbeitungskapazitäten sollen die Auswertungszeiten verkürzen und eine effizientere Bearbeitung zunehmender Probenvolumina im Zuge des weiteren Ausbaus der Feldarbeiten ermöglichen.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ausmaßes der laufenden Bohrkampagne mit Schnecken-/RC-Bohrungen, die auf die aussichtsreiche Schichtformation Mocururu sowie Paläokanal-Ziele auf dem ausgedehnten Konzessionsgelände von Canary Gold in Rondônia gerichtet sind.

Das Projekt Madeira River ist nach wie vor zentraler Bestandteil der Explorationsstrategie des Unternehmens. Die laufenden Programme sind darauf ausgelegt, Ziele auf dem gesamten Projektgelände mit Hilfe eines datengestützten Ansatzes zügig zu bewerten und zu priorisieren.

„Wir sind mit unserer Entscheidung, eine zweite Zentrifuge in unserer Anlage in Porto Velho aufzustellen, sehr zufrieden. Dies ist ein weiterer wichtiger Skalierungsschritt im Rahmen unserer Explorationsaktivitäten im Projekt Madeira River“, erklärt Mark Tommasi, President von Canary Gold. „Mit den erweiterten Kapazitäten sollten wir in der Lage sein, die Probenaufbereitung noch effizienter zu gestalten und die kontinuierliche Erweiterung unserer Erkundungsbohrungen im Projekt damit zu unterstützen.“