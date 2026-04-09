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    NORDIC PHARMA, INC. ERREICHT MIT DER BEHANDLUNG VON 100.000 PATIENTEN EINEN WICHTIGEN MEILENSTEIN. (USA) ERWEITERT SEIN ANGEBOT UND ERHÖHT DEN BEDIENUNGSKOMFORT, INDEM ES SEINEN LIEFERUNGEN VON LACRIFILL KANALIKULÄRES GEL ZUR BEHANDLUNG TROCKENER AUGEN BE

    Nordic Pharma, Inc. stellt diese neuartige Therapie auf der ASCRS vor

    BERWYN, Pa., 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., ein Tochterunternehmen der Nordic Group B.V., gibt bekannt, dass es jetzt zusammen mit den Spritzen seines LACRIFILL Kanälchengels, einer neuartigen Therapie für Symptome des trockenen Auges, auch Kanülen ausliefert. Das Unternehmen entschied sich, sein Angebot aufgrund des Feedbacks von Ärzten zu erweitern, und die angebotenen Kanülen wurden sehr gut angenommen.

    10-pack carton of LACRIFILL

    Der Zuwachs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: Augenärzte in den Vereinigten Staaten haben in weniger als zwei Jahren seit der Einführung von LACRIFILL Einwegspritzen mit dem firmeneigenen vernetzten Hyaluronsäurederivat zur Behandlung von mehr als 100.000 Patienten verwendet.

    "Als Ärzte müssen wir eine aktive Rolle bei der Kontrolle der Gesundheit der Augenoberfläche, des Komforts und der Sehergebnisse unserer Patienten übernehmen, insbesondere bei Augenoperationen. LACRIFILL Canalicular Gel hat seinen Zweck stets erfüllt und bietet eine sinnvolle Kontrolle der Augenoberfläche", sagte Eric Donnenfeld, MD, Vorstandsvorsitzender von OCLI Vision und NYU Langone Health. "LACRIFILL ist nicht einfach nur ein weiterer Punktionsstöpsel; es ist ein ganz anderer Ansatz für die Behandlung der Augenoberfläche. Es war eine hervorragende Ergänzung für meine Praxis."

    "Die Behandlung von Erkrankungen der Augenoberfläche ist zu einem immer wichtigeren Bestandteil der modernen Augenheilkunde geworden. Die Verwendung von LACRIFLL Canalicular Gel als Hilfsmittel zur Verbesserung der Erkrankung des trockenen Auges war ein echter Wendepunkt in unserer Praxis - nicht nur für meine täglichen Patienten mit trockenem Auge, sondern auch als Teil meines chirurgischen Patientenmanagements", so Mile Brujic, OD, FAAO, Premier Vision Group. "Es ist eine wichtige Option, die man in Betracht ziehen sollte, da sie nicht nur gute Sehergebnisse unterstützt, sondern auch den Patientenkomfort erheblich verbessert. Die klinischen Daten, die den Einsatz von LACRIFILL unterstützen, sind überzeugend und bestätigen die Vorteile, die wir bei unseren Patienten beobachten."

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