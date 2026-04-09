    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Günstig, kleiner, anders

    805 Aufrufe 805 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla überrascht mit neuem SUV – und wirft Fragen auf

    Tesla arbeitet an einem kleineren, günstigeren SUV. Insider berichten von einem Strategiewechsel – doch die Pläne werfen neue Fragen zur Zukunft auf.

    Für Sie zusammengefasst
    Günstig, kleiner, anders - Tesla überrascht mit neuem SUV – und wirft Fragen auf
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / Sven Simon

    Tesla treibt laut einem Bericht von Reuters die Entwicklung eines neuen, kleineren und günstigeren Elektro-SUV voran. Vier mit dem Projekt vertraute Personen berichten, dass der Autobauer bereits mit Zulieferern über Details gesprochen hat. Es geht dabei um Produktionsprozesse und technische Spezifikationen.

    Das Fahrzeug soll kein Ableger bestehender Modelle sein, sondern eine komplett neue Baureihe. Mit einer Länge von 4,28 Metern wäre das SUV deutlich kompakter als das bisher meistverkaufte Model Y.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    321,18€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    364,96€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla

    -0,96 %
    -4,81 %
    -13,83 %
    -22,87 %
    +26,19 %
    +86,03 %
    +52,10 %
    +1.959,28 %
    +21.406,27 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Produktion wohl in China geplant

    Drei der Insider sagen, Tesla wolle das neue Modell zunächst in China fertigen. Später könne die Produktion auch auf die USA und Europa ausgeweitet werden. Ein Marktstart noch in diesem Jahr gilt jedoch als unwahrscheinlich.

    Das Projekt befindet sich laut Reuters in einem frühen Stadium. Ob es tatsächlich grünes Licht für die Serienproduktion gibt, ist noch offen.

     

    Strategische Kehrtwende oder Doppelstrategie?

    Die Entwicklung kommt überraschend. Tesla-Chef Elon Musk hatte 2024 ein lange erwartetes Billigauto-Projekt gestoppt und stattdessen auf Robotaxis und humanoide Roboter gesetzt.

    Ein Mitarbeiter mit Kenntnis der Produktstrategie erklärt laut Reuters, Tesla wolle künftig Fahrzeuge entwickeln, die autonom fahren können, aber auch manuell steuerbar bleiben. Damit reagiere der Konzern auf unterschiedliche regulatorische und marktbedingte Entwicklungen weltweit.

    Er sagt, Tesla erkenne, dass viele Märkte autonome Fahrzeuge noch jahrelang nicht akzeptieren werden. Eine flexible Bauweise könne helfen, die Werke auszulasten und die Verkaufszahlen zu stabilisieren.

    Kostensenkung durch Technik

    Der neue SUV soll deutlich günstiger werden als das aktuelle Einstiegsmodell Model 3. Dieses startet in China bei umgerechnet 34.000 US-Dollar und in den USA bei rund 37.000 US-Dollar.

    Um Kosten zu sparen, plant Tesla laut den Quellen eine kleinere Batterie mit geringerer Reichweite. Zudem soll das Fahrzeug nur einen Elektromotor erhalten und deutlich leichter sein. Das Zielgewicht liegt bei etwa 1,5 Tonnen statt rund 2 Tonnen beim Model Y.

    Druck durch schwache Verkäufe

    Analysten erwarten inzwischen das dritte Jahr in Folge mit rückläufigen Verkaufszahlen bei Teslas klassischen Elektroautos. Diese generieren jedoch weiterhin den Großteil der Einnahmen.

    Gleichzeitig bleibt der Robotaxi-Bereich klein. Derzeit betreibt Tesla nur eine begrenzte Flotte in Austin, oft noch mit Sicherheitsfahrern an Bord.

    Zweifel an Musks Vision

    Tesla hat in der Vergangenheit mehrfach Projekte angekündigt, die sich verzögerten oder nie umgesetzt wurden. So sind ein neuer Roadster und ein elektrischer Lkw seit 2017 angekündigt, aber weiterhin nicht in Serie verfügbar.

    Auch die Robotaxi-Pläne werfen Fragen auf. Ein neues Modell ohne Lenkrad und Pedale soll zwar bald in Produktion gehen, doch eine Markteinführung ist unklar. Zudem fehlt bislang die notwendige Zulassung.

    Der neue SUV könnte ein Signal sein, dass Tesla wieder stärker auf den Massenmarkt setzt. Gleichzeitig bleibt die Vision vom autonomen Fahren zentral. Ob beides gleichzeitig gelingt, wird entscheidend für die Zukunft des Konzerns sein.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 293,5EUR auf Tradegate (09. April 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Günstig, kleiner, anders Tesla überrascht mit neuem SUV – und wirft Fragen auf Tesla arbeitet an einem kleineren, günstigeren SUV. Insider berichten von einem Strategiewechsel – doch die Pläne werfen neue Fragen zur Zukunft auf.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     