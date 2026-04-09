Tesla überrascht mit neuem SUV – und wirft Fragen auf

Das Fahrzeug soll kein Ableger bestehender Modelle sein, sondern eine komplett neue Baureihe. Mit einer Länge von 4,28 Metern wäre das SUV deutlich kompakter als das bisher meistverkaufte Model Y.

Tesla treibt laut einem Bericht von Reuters die Entwicklung eines neuen, kleineren und günstigeren Elektro-SUV voran. Vier mit dem Projekt vertraute Personen berichten, dass der Autobauer bereits mit Zulieferern über Details gesprochen hat. Es geht dabei um Produktionsprozesse und technische Spezifikationen.

Produktion wohl in China geplant

Drei der Insider sagen, Tesla wolle das neue Modell zunächst in China fertigen. Später könne die Produktion auch auf die USA und Europa ausgeweitet werden. Ein Marktstart noch in diesem Jahr gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Das Projekt befindet sich laut Reuters in einem frühen Stadium. Ob es tatsächlich grünes Licht für die Serienproduktion gibt, ist noch offen.

Strategische Kehrtwende oder Doppelstrategie?

Die Entwicklung kommt überraschend. Tesla-Chef Elon Musk hatte 2024 ein lange erwartetes Billigauto-Projekt gestoppt und stattdessen auf Robotaxis und humanoide Roboter gesetzt.

Ein Mitarbeiter mit Kenntnis der Produktstrategie erklärt laut Reuters, Tesla wolle künftig Fahrzeuge entwickeln, die autonom fahren können, aber auch manuell steuerbar bleiben. Damit reagiere der Konzern auf unterschiedliche regulatorische und marktbedingte Entwicklungen weltweit.

Er sagt, Tesla erkenne, dass viele Märkte autonome Fahrzeuge noch jahrelang nicht akzeptieren werden. Eine flexible Bauweise könne helfen, die Werke auszulasten und die Verkaufszahlen zu stabilisieren.

Kostensenkung durch Technik

Der neue SUV soll deutlich günstiger werden als das aktuelle Einstiegsmodell Model 3. Dieses startet in China bei umgerechnet 34.000 US-Dollar und in den USA bei rund 37.000 US-Dollar.

Um Kosten zu sparen, plant Tesla laut den Quellen eine kleinere Batterie mit geringerer Reichweite. Zudem soll das Fahrzeug nur einen Elektromotor erhalten und deutlich leichter sein. Das Zielgewicht liegt bei etwa 1,5 Tonnen statt rund 2 Tonnen beim Model Y.

Druck durch schwache Verkäufe

Analysten erwarten inzwischen das dritte Jahr in Folge mit rückläufigen Verkaufszahlen bei Teslas klassischen Elektroautos. Diese generieren jedoch weiterhin den Großteil der Einnahmen.

Gleichzeitig bleibt der Robotaxi-Bereich klein. Derzeit betreibt Tesla nur eine begrenzte Flotte in Austin, oft noch mit Sicherheitsfahrern an Bord.

Zweifel an Musks Vision

Tesla hat in der Vergangenheit mehrfach Projekte angekündigt, die sich verzögerten oder nie umgesetzt wurden. So sind ein neuer Roadster und ein elektrischer Lkw seit 2017 angekündigt, aber weiterhin nicht in Serie verfügbar.

Auch die Robotaxi-Pläne werfen Fragen auf. Ein neues Modell ohne Lenkrad und Pedale soll zwar bald in Produktion gehen, doch eine Markteinführung ist unklar. Zudem fehlt bislang die notwendige Zulassung.

Der neue SUV könnte ein Signal sein, dass Tesla wieder stärker auf den Massenmarkt setzt. Gleichzeitig bleibt die Vision vom autonomen Fahren zentral. Ob beides gleichzeitig gelingt, wird entscheidend für die Zukunft des Konzerns sein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 293,5EUR auf Tradegate (09. April 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

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