ZenaTech erweitert mit 21. Übernahme sein nationales Drone-as-a-Service-Netzwerk und seine Präsenz im Pazifischen Nordwesten und stärkt damit die Servicierung seiner Unternehmens- und Regierungskunden

Vancouver, British Columbia, 9. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es seine 21. Übernahme abgeschlossen hat und setzt damit den nationalen Expansionskurs seiner Drone-as-a-Service-Standorte in den Vereinigten Staaten fort. Mit der Übernahme von Andy Paris & Associates, einer traditionsreichen Landvermessungsfirma mit Firmensitz in der Stadt Lake Oswego (Oregon), erweitert ZenaTech seine Klientel und Präsenz im Großraum Portland. Damit können noch mehr Unternehmens- und Regierungskunden im Pazifischen Nordwesten von drohnenbasierten Inspektionen, Vermessungen und anderen Diensten profitieren.

„Durch den Ausbau unserer Aktivitäten im Pazifischen Nordwesten befinden wir uns exakt an der Schnittstelle zwischen forstlichem Umweltmonitoring, kritischer Energieinfrastruktur sowie Hafen- und Logistiküberwachung – und genau dort bieten wir mit unserem Drone-as-a-Service-Geschäft den größten Mehrwert für missionskritische Einsätze“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „DaaS geht über den reinen Drohneneinsatz hinaus. Es stellt eine KI-gesteuerte Autonomieplattform bereit, die luftgestützte Einsätze in kontinuierliche und verwertbare intelligente Daten umwandelt und gleichzeitig manuelle, arbeitsintensive Aufgaben automatisiert. Wir sorgen für Effizienz vor Ort und liefern hochwertige Daten und Erkenntnisse, die Unternehmen und Regierungsbehörden gleichermaßen dabei helfen, rascher gut fundierte Entscheidungen in großem Stil zu treffen.“

Die im Jahr 1952 gegründete Firma Andy Paris & Associates bietet Vermessungsdienstleistungen in den Bereichen Grenzvermessung, Topografie und Bauabsteckung an und unterstützt damit die gewerbliche und infrastrukturelle Entwicklung für Kunden in den Bundesstaaten Oregon und Washington. Die Stammkundenbeziehungen und langjährige Präsenz des Unternehmens ergänzen den bestehenden DaaS-Standort von ZenaTech im Großraum Portland und schaffen eine einheitliche Basis für eine skalierbare DaaS-Expansion in der Region.