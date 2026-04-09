DZ Bank hebt Bayer auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 44 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 40,03 auf Tradegate (09. April 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,33 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+34,76 % bedeutet.