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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Bayer auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 44 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank erhöht fairen Bayerwert auf 44 Euro
    • Einstufung von Verkaufen auf Halten geändert
    • Multiplikator und niedrigere Pensionsschätzungen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Bayer auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 44 Euro
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Laut Peter Spengler basiert die Neubewertung auf einem höheren Multiplikator für das Agrargeschäft Crop Science für das Jahr 2027 und niedrigeren Schätzungen für die Pensionsrückstellungen. Während die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat durch den angestrebten Vergleich nun besser kalkulierbar seien, rücke die zukünftige operative Entwicklung stärker in den Fokus. Die Ertragsperspektive verbessere sich, schrieb Spengler am Donnerstag./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 40,03 auf Tradegate (09. April 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,33 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+34,76 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 44 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00, was eine Steigerung von +9,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung, Perspektiven und Risiken der Bayer-Aktie: Barclays hält Overweight mit 48 € und erwartet starkes EBITDA; Diskussionen über Pharmastrategie bis 2030 (Wachstum ab 2027, Margenaufbau), mögliche US-Produktionsausweitung und Zukäufe, sowie Pipeline‑ und Cash‑Risiken. Die anstehende Glyphosat‑SCOTUS‑Verhandlung (inkl. Solicitor General) wird als kursrelevantes Rechtsrisiko gesehen; Stimmung überwiegend optimistisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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