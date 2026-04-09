ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Bayer auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 44 Euro
- DZ Bank erhöht fairen Bayerwert auf 44 Euro
- Einstufung von Verkaufen auf Halten geändert
- Multiplikator und niedrigere Pensionsschätzungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Laut Peter Spengler basiert die Neubewertung auf einem höheren Multiplikator für das Agrargeschäft Crop Science für das Jahr 2027 und niedrigeren Schätzungen für die Pensionsrückstellungen. Während die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat durch den angestrebten Vergleich nun besser kalkulierbar seien, rücke die zukünftige operative Entwicklung stärker in den Fokus. Die Ertragsperspektive verbessere sich, schrieb Spengler am Donnerstag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 40,03 auf Tradegate (09. April 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,33 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +9,81 %/+34,76 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 44 Euro
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https://www.platow.de/deutsche-aktien/bei-bayer-kommt-es-jetzt-auf-die-pharmasparte-an/
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte am 12. Mai ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren berichten und die Jahresziele bestätigen, schrieb Charles Pitman-King in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bereits am 27. April stehe die mündliche Verhandlung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen im Fokus. Hier dürfte die Interpretation der Gerichtseinschätzung durch Bayer noch wichtiger sein als diese allein./rob/gl/ag
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