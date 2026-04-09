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    Israeli soll im Auftrag des Irans Anschlag geplant haben

    Für Sie zusammengefasst
    • 22-Jähriger in Haifa für Anschlag auf Bennett
    • Sprengstoff hergestellt in Haifa mit mehreren Helfern
    • Rund 20000 Euro erhalten für Aufträge vom Iran
    Israeli soll im Auftrag des Irans Anschlag geplant haben
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein junger Israeli wird beschuldigt, im Auftrag des Irans einen Anschlag auf den früheren israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett vorbereitet zu haben. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die Polizei teilten gemeinsam mit, ein 22-Jähriger sei im vergangenen Monat in der Hafenstadt Haifa festgenommen worden. Er soll demnach im Auftrag des iranischen Geheimdienstes Sprengstoff hergestellt haben. Ziel sei ein Anschlag auf eine "ranghohe Persönlichkeit" gewesen. Nach übereinstimmenden Berichten verschiedener israelischer Medien handelte es sich dabei um Ex-Premier Bennett.

    Gegen den 22-Jährigen und weitere Verdächtige solle in Kürze Anklage erhoben werden, hieß es weiter in der Mitteilung. Der Mann habe seit August 2025 in Kontakt mit einem iranischen Akteur gestanden. Für hohe Geldzahlungen habe er verschiedene Aufgaben ausgeführt. Unter anderem habe er eine Wohnung in Haifa gemietet, in der er Sprengstoff hergestellt habe. Dabei habe er Unterstützung von mehreren Freunden erhalten, ebenfalls israelische Staatsbürger.

    Sie sollen beim Kauf von Materialien, beim Verstecken des Sprengstoffs und bei Tests geholfen haben. Während des jüngsten Iran-Kriegs habe der 22-Jährige auch Fotos vom Hafen in Haifa und von Raketeneinschlägen im Norden Israels übermittelt.

    Für seine Aktivitäten habe er umgerechnet knapp 20.000 Euro erhalten, meist über digitale Geldbörsen. In den vergangenen Jahren waren in Israel immer wieder Fälle von Spionage einfacher Bürger für den Iran bekanntgeworden./le/DP/stw





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