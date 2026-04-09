Aktien New York Ausblick
Anleger wieder vorsichtiger
- US-Börsen dürften zum Handelsstart schwächer starten
- Ölpreise steigen und Sperre in Straße von Hormus
- Berichtssaison startet, Fokus auf Preissetzung und KI
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag zum Handelsstart schwächeln. Auf die Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost folgte Vorsicht, zumal die Ölpreise wieder steigen. Daten zum US-Konsum dürften unterdessen wenig Beachtung finden, da sie sich auf den Monat Februar beziehen und damit auf die Zeit vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran.
Den Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt 0,4 Prozent tiefer bei 47.725 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte 0,2 Prozent tiefer starten mit 24.850 Punkten.
Tags zuvor hatten Gewinne von jeweils knapp 3 Prozent dem bekanntesten Wall-Street-Index und dem Nasdaq-Auswahlindex geholfen, sich noch deutlich stärker von ihren Ende März erreichten Tiefs abzusetzen. Im vergangenen Monat hatten beide wegen des Iran-Kriegs und dem damit verbundenen Ölpreis-Schock um die 5 Prozent eingebüßt.
Laut Marktexperten belastet, dass die Straße von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige vereinzelte Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Öl- und Flüssiggastransport global wichtige Meeresenge passiert. Zudem wird von mehreren Seiten übereinstimmend berichtet, dass der Iran in der Straße von Hormus eine Art Mautstellen-System eingeführt hat.
Obendrein gab es massive Angriffe Israels im Libanon, weshalb der Iran nun droht, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump droht seinerseits ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.
Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage dünn. Die Berichtssaison für das erste Quartal startet erst in der kommenden Woche mit der US-Bankenbranche. Im Allgemeinen wird laut der Postbank dann wohl weniger auf die reinen Zahlen geschaut, sondern eher auf den Umgang von Unternehmen mit den deutlich gestiegenen Ölpreisen.
"Entsprechend rücken Preissetzungsmacht, Nachfrageentwicklung und Kostenkontrolle in den Fokus, insbesondere in energieintensiven und zyklischen Branchen", erklärt Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan. Gleichzeitig dürfte dem Postbank-Experten zufolge "aufmerksam verfolgt werden, inwieweit Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz den Wachstumsausblick einzelner Unternehmen beeinflussen".
An diesem Tag dürften mit Blick auf Zahlen und Ziele Constellation Brands einen Blick wert sein und damit auch die gesamte Brauerei-Branche. Der Hersteller der Biermarken Corona oder Modelo Especial hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum Schlussquartal 2025 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Dieser jedoch blieb bei der Ergebnisprognose je Aktie hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie gab vorbörslich um 0,5 Prozent nach.
Bewegen könnten zudem Umstufungen. So hat Barclays die Aktie von Marvell Technology von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 150 US-Dollar hochgesetzt. Das Papier des Halbleiterherstellers gewann vor dem Börsenstart 3,8 Prozent. Die Aktie des Cloud-basierten Sicherheitsanbieters Zscaler , von BTIG auf "Neutral" abgestuft, büßte zugleich 3,4 Prozent ein./ck/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie
Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 128 auf Tradegate (09. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um +16,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 89,58 Mrd..
Marvell Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.
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Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Die Erhöhung der Medicare Advantage-Prämien im Jahr 2027 wurde auf 2,48 % festgelegt.
https://finance.yahoo.com/sectors/healthcare/articles/medicare-advantage-2027-rate-hike-144052776.html
Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben eine durchschnittliche Erhöhung der Vergütungssätze für Medicare Advantage-Pläne um 2,48 % im Jahr 2027 beschlossen, was zusätzlichen Zahlungen von mehr als 13 Milliarden Dollar an private Versicherer entspricht.
Im Januar hatte die Behörde eine Erhöhung um nahezu 0,09 % vorgeschlagen – ein Vorschlag, der die Märkte verunsicherte und in der Branche für Empörung sorgte. Berücksichtigt man die geschätzten Risikobewertungstrends, die durch Faktoren wie Bevölkerungsveränderungen und Kodierungspraktiken bedingt sind, beträgt die effektive Erhöhung laut CMS 4,98 % .
Im nachbörslichen Handel am Montag legten UnitedHealth und CVS Health jeweils um mehr als 9 % zu, während Humana laut CNBC um rund 12 % stieg. Am Dienstag vorbörslich meldete Bloomberg weitere Kursgewinne im gesamten Sektor: UnitedHealth gewann 6,6 %, Humana 11 % und CVS Health 5,8 %.
„Medicare Advantage und Teil D sollten für die Menschen funktionieren, die darauf angewiesen sind“, sagte CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz in einer Erklärung. „Diese Aktualisierungen sorgen dafür, dass die Versicherung bezahlbar bleibt und die Patienten einen echten Mehrwert aus ihren Tarifen ziehen.“
Bei der Höhe der Vergütungssätze steht eine erhebliche Verhandlungsmacht auf dem Spiel: Sie bestimmt, wie viel private Krankenversicherer monatlich an Prämien einnehmen und welche Leistungen sie anbieten können – mit direkten Auswirkungen auf ihre Gewinne. Laut CNBC sind mehr als die Hälfte der Medicare-Versicherten in solchen privat geführten Programmen eingeschrieben .
CMS hat die vorgeschlagene Aktualisierung des Risikostrukturmodells, die aktuellere Daten verwendet hätte, nicht umgesetzt. Stattdessen wird die Behörde das Risikostrukturmodell für Medicare Advantage (MA) aus dem Jahr 2024 auch für 2027 weiter nutzen und dem MA-Markt damit mehr Zeit zur Anpassung an die kürzlich abgeschlossene Einführung dieses Modells geben. CMS erklärte, die Rückmeldungen der Öffentlichkeit bei zukünftigen Aktualisierungen zu berücksichtigen.
Die Behörde hat eine Änderung bei der Risikoadjustierung beschlossen: Ab 2027 werden Diagnoseinformationen aus nicht verknüpften Patientenakten – also solche, die nicht mit einer bestimmten Patientenbegegnung in Verbindung stehen – von der Berechnung der Risikobewertung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt für Leistungsberechtigte, die zwischen MA-Organisationen wechseln.
„Wir stellen sicher, dass das Geld, das wir für Medicare ausgeben, direkt in eine bessere Versorgung und einen besseren Zugang für unsere Senioren fließt und nicht in administrative Verschwendung oder den Missbrauch des Systems“, sagte Chris Klomp, Direktor von Medicare und leitender Berater im US-Gesundheitsministerium, laut Bloomberg.
Die Versicherer hatten nach dem im Januar vorgelegten, nahezu unveränderten Vorschlag heftig zurückgewiesen und argumentiert, dass dieser bei Weitem nicht ausreiche, um die steigenden medizinischen Kosten aufzufangen; die Reaktion des Marktes habe zu einem Wertverlust von fast 100 Milliarden Dollar an den Aktien geführt, berichtete Bloomberg.
Analysten von Raymond James bezeichneten das Endergebnis als besser als erwartet und sagten laut Bloomberg, es könne den Weg für zwei Jahre Gewinnwachstum in einer Branche ebnen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jared Holz von Mizuho schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden, das Endergebnis sei zwar für sich genommen nicht herausragend, übertreffe aber die ursprünglichen Prognosen deutlich. Sofern die Versicherer weiterhin Leistungen kürzen und die Kosten im Griff behalten, bestehe Spielraum für eine Margenverbesserung im nächsten Jahr.
Es ist schon