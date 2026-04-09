AUTO1 Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 09.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,16 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +8,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,160€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die AUTO1 Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -43,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +10,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUTO1 Group um -41,46 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,71 % 1 Monat +0,72 % 3 Monate -43,16 % 1 Jahr -1,29 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für …

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.