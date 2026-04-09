DXC stellt neue Assure Smart Apps vor, um die KI-gestützte Transformation der Versicherer zu beschleunigen

DXC Assure Smart Apps bieten modulare, vorgefertigte, KI-gesteuerte Workflows, die innerhalb von 12 Wochen oder weniger Geschäftsvorteile bringen

Gemeinsam mit Kunden hat DXC die neuen Apps Claims Assistant, Engagement Assistant und Underwriter Assistant entwickelt und auf dem DXC Connect Insurance Executive Forum vorgestellt.

Die Apps helfen Versicherern, die digitale Transformation zu beschleunigen, indem sie manuelle Prozesse um 30-40 % reduzieren und die Durchlaufzeiten um etwa 30 % verkürzen.

ASHBURN, Virginia, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, kündigte heute neue Assure Smart Apps auf Basis von ServiceNow an, die kürzlich auf dem DXC Connect Insurance Executive Forum im März 2026 vorgestellt wurden. Assure Smart Apps vereinen die fundierte Versicherungsexpertise von DXC mit der Agenten-KI- und Workflow-Technologie von ServiceNow, um modulare, ergebnisorientierte Lösungen für Versicherer zu liefern. Jede App wird über die Assure Platform von DXC orchestriert, um die gezielte Transformation zu beschleunigen.

Die Versicherer sehen sich heute einem zunehmenden Druck ausgesetzt, der sich aus den sich verändernden Kundenerwartungen, der Komplexität der Vorschriften und dem verstärkten Wettbewerb ergibt, während sie gleichzeitig mit fragmentierten Altsystemen und isolierten Daten arbeiten. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert in der Regel große, mehrjährige Umstrukturierungsprogramme, bei denen es Jahre dauern kann, bis Ergebnisse vorliegen.

Assure Smart Apps wurden entwickelt, um Versicherer bei der schrittweisen Modernisierung zu unterstützen, ohne die Kernsysteme zu stören oder umfangreiche Investitionen in Zeit und Ressourcen zu erfordern. Diese modularen, KI-gesteuerten Workflow-Anwendungen sind bereits in die wichtigsten Richtlinienlösungen integriert, um innerhalb von 12 Wochen oder weniger messbare Ergebnisse zu erzielen. Versicherer können manuelle Prozesse um 30 bis 40 % reduzieren und die Zykluszeiten um bis zu 30 % verkürzen, so dass die Transformationsziele schneller erreicht werden können.