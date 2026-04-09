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    Lufthansa kann Streiks auch in der Krise nicht stoppen

    Für Sie zusammengefasst
    • Großflächiger Ufo-Streik trifft Lufthansa und Cityline
    • Hunderte Abflüge gestrichen, Rückflüge fallen aus
    • Umbuchung, Erstattung und Entschädigungsansprüche
    ROUNDUP - Lufthansa kann Streiks auch in der Krise nicht stoppen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa müssen an diesem Freitag bereits das dritte Mal in diesem Jahr mit streikbedingten Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Nach zwei Streikwellen der Piloten im Februar und März hat nun die Kabinengewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zu einem flächendeckenden Arbeitskampf aufgerufen.

    Betroffen sind zwischen 00.01 und 22.00 Uhr hunderte Abflüge der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Lufthansa Cityline an den Drehkreuzen München und Frankfurt sowie an zahlreichen anderen deutschen Flughäfen. Weil in der Folge die Maschinen an ausländischen Zielen fehlen, dürften auch zahlreiche Rückflüge von Osterurlaubern zunächst ausfallen.

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    Lufthansa mit Gegenmaßnahmen

    Das Unternehmen will dem Streik mit zahlreichen Maßnahmen entgegenwirken. Der Konzern kündigte zusätzliche Flüge seiner nicht bestreikten Airlines an. So müssen sich Kunden von Eurowings, Discover, Swiss, Austrian, Brussels, Edelweiss und Ita keine Sorgen machen. Auf einigen Strecken sollen zudem größere Flugzeuge eingesetzt werden.

    Ein Sonderflugplan ist bereits veröffentlicht. Demnach zeichnen sich hunderte Flugausfälle ab. Am Drehkreuz Frankfurt wurden von knapp 350 geplanten Lufthansa-Abflügen 75 Prozent gestrichen, wie der Plan des Flughafens zeigt. An größeren Flughäfen wie Hamburg oder Berlin wurden ebenfalls dutzende Flüge abgesagt.

    Den Passagieren rät Lufthansa, sich umfassend über ihren Flug zu informieren. Die Tickets können umgebucht oder erstattet werden. Weiterhin stehen den Fluggästen bei Verspätungen von über drei Stunden Entschädigungen zu. Auch muss die Airline für alternativen Transport, Verpflegung und Unterkunft sorgen.

    Urabstimmung mit eindeutigem Ergebnis

    Der Streikaufruf treffe die Gäste im Rückreiseverkehr nach Ostern besonders hart, kritisierte Personal-Vorstand Michael Niggemann. Zudem sollten mit Lufthansa und Lufthansa Cityline gleich zwei Flugbetriebe gleichzeitig bestreikt werden. "Diese Eskalation ist verantwortungslos." Niggemann hielt der Ufo vor, bislang nicht ernsthaft verhandelt zu haben. "Stattdessen hat Ufo nun schnell eskaliert."

    Dem Streik ist zunächst ein Warnstreik und dann eine Urabstimmung vorausgegangen, die hohe Zustimmung der Beschäftigten zu einem Arbeitskampf ergeben hat. In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen.

    Ungünstiger Zeitpunkt

    "Den City-Line-Beschäftigten brennt der Kittel", sagt ein Insider mit Blick auf Übernahmeangebote, die aus Gewerkschaftssicht nicht ausreichen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr beendet werden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.

    Der Arbeitskampf der sonst meist friedlichen Stewardessen und Stewards trifft die Lufthansa zu einem ungünstigen Zeitpunkt, an dem der 100. Jahrestag des Erstflugs groß gefeiert werden soll. Der Iran-Krieg bringt hohe Kerosinpreise mit sich, die manche Flüge im Programm nicht mehr rentabel erscheinen lassen. Gleichzeitig nimmt Lufthansa gerade eine Sonderkonjunktur in Richtung Asien mit, weil die Konkurrenz-Airlines vom Persischen Golf wegen der Kampfhandlungen ausfallen. Eigentlich, so die Meinung in Konzernkreisen, sollten im Unternehmen gerade alle besonders fest zusammenstehen.

    Der nächste Streik kommt bestimmt

    Auch mit den Piloten ist Lufthansa noch weit von einer Einigung entfernt. Neben den bereits bestreikten Airlines Lufthansa und Cityline haben dort auch die Crews der Tochter Eurowings für einen Arbeitskampf gestimmt. Die Vereinigung Cockpit kämpft offiziell um höhere Betriebsrenten, hat aber mit der eigens gegründeten Konzerntarifkommission auch den seit Jahren schwelenden Hauptkonflikt im Blick. Hier geht es um die Verteilung von Flugzeugen, Jobs und Karrierechancen auf die verschiedenen Flugbetriebe.

    Da ist auf der einen Seite die teure und etablierte Lufthansa, die im vergangenen Jahr nur ganz knapp überhaupt einen Gewinn eingeflogen hat. Auf der anderen Seite stehen junge Betriebe wie der Touristikflieger Discover und die neue Regionaltochter Lufthansa City Airlines mit bislang günstigeren Tarifbedingungen. Der Kostenvorteil soll bis zu 40 Prozent betragen. In beiden Betrieben bietet sich Verdi als Tarifpartner an - die einzige Gewerkschaft, die 2026 bei Lufthansa bislang nicht gestreikt hat./ceb/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 7,822 auf Tradegate (09. April 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,39 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,39 %/+14,91 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Diskussion über historische/aktuelle Kursniveaus (1996/jetzt 7–9 €, frühere Spitze ~30 €), hohe Volatilität durch Streiks und Nahost-Konflikt, mögliche Stilllegung von bis zu 40 Jets und gedrosseltes Wachstum 2026, Einfluss schwacher Delta-Zahlen sowie eine mögliche Senkung der Ticketsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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