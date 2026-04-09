Tom Lee: Das ist das Ende der Korrektur

Dauer-Optimist Tom Lee von Fundstrat meint jedoch, dass demnächst eine Erholung auf Rekordhochs durchaus möglich sein könnte.

Der Handelstag am Donnerstag sorgt aber wieder für Ernüchterung unter den Anlegern. Die Rohöl-Sorten Brent und WTI sind wieder in Richtung 100 US-Dollar unterwegs, die Märkte eröffneten mit roten Vorzeichen.

"Ich glaube, der Tiefpunkt ist erreicht, denn letzte Woche war eine Phase, in der sich der Krieg verschärfte und der Ölpreis stieg, die Aktienkurse aber nicht fielen", sagte Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors, gegenüber CNBC am Mittwoch.

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Lee prognostiziert einen Anstieg des S&P 500 bis Ende des Jahres auf 7.300 Punkte, was einem Anstieg von gut 7 Prozent entspricht.

Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen, nachdem das Waffenstillstandsabkommen zwischen Washington und Teheran die Ölpreise gedrückt hatte.

Lee erwartet, dass mehrere Sektoren die Marktrallye zu neuen Höchstständen anführen werden, darunter die Magnificent Seven.

Der Analyst hob außerdem Softwareaktien neben dem Energie- und Finanzsektor als Spitzenreiter hervor. "Diese Gruppe führt uns nach oben", sagt er.

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Obwohl die Ölpreise deutlich höher sind als vor dem Krieg, bleibt Lee optimistisch. "Die negative Korrelation zum Ölpreis war für die Mag 7, Ethereum und Software so hoch wie seit fast zehn Jahren nicht mehr", sagt er. "Ich denke daher, dass diese Aktien gefragt sein werden, sobald sich der Ölpreis stabilisiert oder die Kurve abflacht. Sie sind ja bereits günstig."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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