Private Einkommen sinken unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im Februar unerwartet gefallen. Sie sanken sie im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen noch um 0,4 Prozent gestiegen.

Die privaten Konsumausgaben legten im Januar um 0,5 Prozent zu. Hier war ein Anstieg von 0,6 Prozent erwartet worden.