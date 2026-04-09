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    AMPERA eröffnet offiziell den weltweiten Hauptsitz in Florida

    Unternehmen für fortschrittliche Nukleartechnik wird vom Innovationscampus aus den weltweiten Betrieb und die Forschung und Entwicklung leiten

    PALM BEACH GARDENS, Florida, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA hat heute die große Eröffnungsfeier seines weltweiten Hauptsitzes mit mehr als 150 kommunalen Führungskräften, gewählten Vertretern und Mitarbeitern abgehalten, um die Vision des Start-up-Unternehmens für saubere Energie zu unterstreichen. Das Unternehmen für fortschrittliche Kernreaktoren entwickelt energiedichte, hochsichere und schnell einsetzbare Einheiten, die Thorium verwenden und während ihrer Betriebsdauer nie nachgefüllt werden müssen.

    J. Michael Prince, President, CEO & Board Member – USPA Global & Chairman – Business Development Board of Palm Beach County; Kelly Smallridge, President and CEO, Business Development Board of Palm Beach County; Jay Cashmere, Director of Development and External Affairs, Select Florida; Marcie Tinsley, Mayor of Palm Beach Gardens; Noel Martinez, President & CEO, Palm Beach North Chamber of Commerce.

    „Angesichts des Wachstums der künstlichen Intelligenz und der anhaltenden Engpässe bei der Stromversorgung entwickeln wir eine zuverlässige, sichere und kostengünstige Lösung, die die Energielandschaft nachhaltig verändern kann", so Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Wir wissen, wie wichtig eine schnelle Markteinführung für unsere Kunden ist, und haben einen aggressiven, lösungsorientierten Entwicklungszeitplan."

    Das Unternehmen verkündete kürzlich sein Ziel, die NRC-Lizenz für seine subkritischen, mit Thorium betriebenen Reaktoren zu erhalten, sowie eine strategische Zusammenarbeit mit Scorpio Tankers.

    AMPERA befindet sich im Gardens Innovation Center im PGA National Commerce Park in Palm Beach Gardens, Florida, und wird in zwei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von fast 100.000 Quadratfuß tätig sein, in denen Forschung und Entwicklung, Engineering, proprietäre additive Fertigung, Montage sowie Verwaltung und Back-Office-Funktionen untergebracht sind.

    Der Meilenstein wurde auf einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der PGA Corridor Association, der Palm Beach North Chamber of Commerce und dem Business Development Board of Palm Beach County gefeiert.

    „Wir freuen uns sehr, AMPERA in Palm Beach Gardens willkommen zu heißen, während das Unternehmen hier seinen globalen Hauptsitz einrichtet", sagte Kelly Smallridge, President und CEO des Business Development Board of Palm Beach County. „Dies ist genau die Art von zukunftsorientiertem, wirkungsvollem Unternehmen, das die Zukunft unserer Region gestaltet. Die führende Rolle von AMPERA in den Bereichen fortschrittliche Energie und Technik schafft nicht nur spannende Karrieremöglichkeiten, sondern stärkt auch die Position von Palm Beach County als führendes Zentrum für Innovationen und Industrien der nächsten Generation."

    „Unternehmen wie AMPERA, die Northern Palm Beach County als Standort für ihre globalen Aktivitäten wählen, bekräftigen unsere Vision von dieser Region als Floridas Wohlstandsküste", sagte Noel Martinez, President und CEO der Handelskammer Palm Beach North. „Die Schaffung von Hunderten von Hightech-Arbeitsplätzen mit hohen Löhnen hat einen Dominoeffekt, der unsere Wirtschaft stärkt und die gesamte Gemeinschaft aufwertet."

    Mit der Vision, innerhalb von fünf Jahren 2.500 Mitarbeiter zu beschäftigen, stellt AMPERA aktiv ein.

    Informationen zu AMPERA
    AMPERA ist ein fortschrittliches Kernenergieunternehmen der nächsten Generation, das Pionierarbeit bei subkritischen thoriumbasierten Mikroreaktorsystemen für die KI-Ära leistet, die eine hohe Energiedichte aufweisen und nicht nachgefüllt werden müssen. Durch die firmeneigene TRISO-Brennstoffplattform, die hybride Fusions-Spaltungs-Architektur und die fortschrittliche additive Fertigung liefert AMPERA skalierbare, werkseitig hergestellte, schnell einsetzbare, emissionsfreie Energie für Rechenzentren, Verteidigungs- und Schifffahrtsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperacleanenergy.com.

    Medienkontakt
    Greg.Brostowicz@amperacleanenergy.com
    (561) 320-1980

    Guests at AMPERA’s grand opening event get a firsthand look at the next-generation micronuclear technology.

     

    AMPERA Founder + CEO, Brian Matthews speaks to more than 150 guests at the company’s grand opening event for its world headquarters in Palm Beach Gardens, Fla., sharing his vision for the future of clean energy.

     

    AMPERA Inc. Logo

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952497/AMPERA_Board_Member.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952498/AMPERA_grand_opening_event.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952499/AMPERA_Founder_and_CEO_Brian_Matthews.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827009/AMPERA_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampera-eroffnet-offiziell-den-weltweiten-hauptsitz-in-florida-302738343.html





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