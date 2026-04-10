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    Schlechteste Aktie im MDAX

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    Auto1: Minus 40 Prozent seit Jahresbeginn - beginnt jetzt die Aufholjagd?

    Die Aktie von AUTO1 ist aktuell der schwächste Wert im MDAX. Dabei waren die Zahlen für 2025 mehr als überzeugend und der Ausblick ebenfalls. Wird die Aktie zu Unrecht so stark abgestraft?

    Für Sie zusammengefasst
    Schlechteste Aktie im MDAX - Auto1: Minus 40 Prozent seit Jahresbeginn - beginnt jetzt die Aufholjagd?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Eigentlich hätte das vergangene Jahr für Auto1 kaum besser laufen können. Der Online-Gebrauchtwagenhändler legte 2025 ein starkes Wachstum hin: Der Umsatz kletterte um 27,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, während der Absatz auf rund 842.000 Fahrzeuge stieg.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Retail-Segment rund um Autohero, während auch das Merchant-Geschäft solide zulegte. Noch beeindruckender: Der Bruttogewinn sprang um 36,7 Prozent auf 990,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte sogar um über 80 Prozent zu. Neue Rekorde bei zentralen Kennzahlen – die sich im Aktienkurs überhaupt nicht mehr widerspiegeln.

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    Die Aktie kennt seit dem Hoch im Januar nur eine Richtung, und zwar nach unten. Der Kursrückgang wirkt vor diesem Hintergrund zunehmend übertrieben. Zumal auch die Experten fast durch die Bank höhere Kurse bei der Aktie sehen. 

    Analysten bleiben optimistisch – mit deutlichem Kurspotenzial

    Auch die großen Investmenthäuser sehen weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial, trotz zuletzt gesenkter Kursziele. Goldman Sachs hat Donnerstag das Kursziel zwar um 2 Euro auf 37 Euro reduziert, bleibt aber bei seiner Einschätzung "Buy". Analyst James Tate erwartet für das erste Quartal überdurchschnittliche Verkaufszahlen bei Autohero. Aufgrund der starken Entwicklung sieht er zudem Potenzial, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele für das gesamte Jahr übertreffen könnte.

    UBS zeigt sich ebenfalls positiv. Sie erhöhte ihr aktuelles Kursziel von 29,40 Euro auf 30,50 Euro und legt den Anlegern das Papier ebenfalls mit "Buy" ans Herz. Trotz eines wetterbedingt schwachen Starts ins Jahr bleibt die langfristige Prognose der Experten für den Gebrauchtwagenhändler optimistisch. Für das zweite Quartal wird eine deutliche Geschäftsbelebung erwartet, da die Hürden aus dem Vorjahr leichter zu übertreffen sind.

    Auch Jefferies bestätigte Ende März seine Kaufempfehlung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro. Analyst Giles Thorne sieht in dem Unternehmen nach Gesprächen mit dem Management einen Top-Wachstumswert, der sich positiv von anderen Firmen abhebt, die aktuell unter dem Druck des KI-Wandels stehen.

    JPMorgan sieht die Aktie trotz des Rückschlages weiterhin "auf der Überholspur". Die Experten reduzierten zwar das Kursziel für Auto1 von 42 auf 37 Euro, blieben aber bei der Empfehlung "Overweight". Analyst Marcus Diebel sieht den aktuellen Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit: Die Strategie, Marktanteile und Volumen über kurzfristige Gewinnmaximierung pro Fahrzeug zu stellen, sei langfristig der richtige Weg.

     

    Mein Tipp: Mit einem Einstieg liebäugeln

    Die Diskrepanz könnte kaum größer sein: starke operative Entwicklung auf der einen Seite, massive Kursverluste auf der anderen. Genau solche Situationen sind es, die langfristig orientierte Anleger suchen sollten.

    Wenn sich das Wachstum fortsetzt und die Profitabilität wie erwartet weiter steigt, könnte sich der aktuelle Kursrückgang als Überreaktion entpuppen. Die Aktie von Auto1 wirkt damit wie ein klassischer Comeback-Kandidat und könnte sich für mutige Investoren als attraktive Einstiegsgelegenheit erweisen.

    Zudem hellt sich das Chartbild deutlich auf, wenn der Kurs über die Marke von 17,50 Euro zieht. Dann könnte auch die Delle, die sich nach den Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 gebildet hat, wieder ausgebügelt werden. Somit liegt das kurzfristige Kursziel bei rund 20 Euro und beim langfristigen Kursziel kommen die ausgegebenen Werte der Experten ins Spiel. 

    Daher könnte es nicht schaden, einen genauen Blick auf die Aktie von Auto1 zu werfen. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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