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    InnoTec TSS AG: Geschäftszahlen 2025 vorläufig veröffentlicht

    Die InnoTec TSS AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz und Ergebnis geben einen ersten Einblick in die Geschäftsentwicklung vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

    InnoTec TSS AG: Geschäftszahlen 2025 vorläufig veröffentlicht
    • InnoTec TSS AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025.
    • Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT): 8,4 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro).
    • Vorläufiger Konzernumsatz: 119,8 Mio. Euro (Vorjahr: 113,7 Mio. Euro).
    • Die Angaben sind vorläufig; endgültige und testierte Zahlen werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 30. April 2026 auf www.innotectss.de veröffentlicht.
    • Mitteilung datiert vom 09.04.2026 und wurde über EQS News verbreitet; für den Inhalt ist der Emittent/Herausgeber verantwortlich.
    • Unternehmensdaten: InnoTec TSS AG, Sitz Düsseldorf; ISIN DE0005405104; gelistet u. a. im regulierten Markt München sowie im Freiverkehr Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate und BSX.

    Der Kurs von InnoTec TSS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.


    InnoTec TSS

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    ISIN:DE0005405104WKN:540510





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