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    Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in Deutschland zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla in Q1 in Deutschland 12.829 Neuzulassungen
    • Tesla im Q1 auf Platz drei hinter VW und Skoda
    • Fast 71.000 BEV im März dank staatlicher E-Förderung
    ROUNDUP - Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in Deutschland zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem dank eines besonders hohen Absatzes im März. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen 12.829 E-Autos des Konzerns neu auf die Straßen in Deutschland, 9.252 davon allein im März, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht.

    Damit steht Tesla beim Absatz von E-Autos in Deutschland im ersten Quartal auf Platz drei, hinter VW mit 23.888, Skoda mit 17.958 und vor Audi mit 12.462 Elektroautos. Der Münchner Hersteller BMW setzte 11.885 reine Stromer ab und rutschte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von Platz zwei auf Platz fünf ab.

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    Das KBA hatte noch im vergangenen Jahr über Monate stark rückläufige Absatzzahlen für Tesla vermeldet. Der US-Konzern landete im Gesamtjahr bei den Verkäufen von Elektroautos lediglich auf dem neunten Platz. Fachleute führten das unter anderem auf einen Modellwechsel sowie eine gestiegene Unbeliebtheit von Tesla-Chef Elon Musk zurück, der mit rechten Positionen und einer zwischenzeitlich großen Nähe zu US-Präsident Donald Trump auffiel.

    Insbesondere beim Model Y sowie der Limousine Model 3 legte der Absatz bei Tesla zuletzt wieder deutlich zu. Das Model Y war damit dem KBA zufolge über alle Hersteller hinweg der meistverkaufte SUV im März.

    Grundsätzlich stieg die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos über alle Hersteller hinweg im vergangenen Monat an. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden im vergangenen Monat dem KBA zufolge fast 71.000 reine Elektroautos (BEV) neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zu März 2025. Beobachtern zufolge liegt das vor allem an der neuen E-Förderung des Bundes, bei der bis zu 6.000 Euro für die Anschaffung eines Neuwagens gefördert werden.

    Viele andere Hersteller wie VW, Skoda oder der chinesische Hersteller BYD konnten den Absatz von BEV ebenfalls steigern./maa/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 81,54 auf Tradegate (09. April 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 41,22 Mrd..

    BYD zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.




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