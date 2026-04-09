Börsen Start Update
Börsenstart USA - 09.04. - US Tech 100 schwach -0,13 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.870,32 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,87 %, Caterpillar +1,74 %, Amazon +1,73 %, Walmart +1,28 %, Amgen +1,06 %
Flop-Werte: Salesforce -4,33 %, IBM -2,28 %, Microsoft -1,64 %, Visa (A) -1,43 %, Walt Disney -1,32 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.865,67 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Marvell Technology +4,14 %, Lam Research +3,48 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,88 %, Texas Instruments +2,78 %, Intel +2,52 %
Flop-Werte: Zscaler -8,45 %, Palantir -7,18 %, Atlassian Registered (A) -7,05 %, Axon Enterprise -6,84 %, Workday (A) -6,58 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.774,86 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +6,12 %, Constellation Brands (A) +5,89 %, SanDisk Corporation +5,51 %, Coherent +4,54 %, Corning +4,41 %
Flop-Werte: Texas Pacific Land -8,26 %, Palantir -7,18 %, Axon Enterprise -6,84 %, Workday (A) -6,58 %, ServiceNow -5,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.