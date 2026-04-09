Börsenstart USA - 09.04. - US Tech 100 schwach -0,13 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.870,32 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,87 %, Caterpillar +1,74 %, Amazon +1,73 %, Walmart +1,28 %, Amgen +1,06 %

Flop-Werte: Salesforce -4,33 %, IBM -2,28 %, Microsoft -1,64 %, Visa (A) -1,43 %, Walt Disney -1,32 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.865,67 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Marvell Technology +4,14 %, Lam Research +3,48 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,88 %, Texas Instruments +2,78 %, Intel +2,52 %

Flop-Werte: Zscaler -8,45 %, Palantir -7,18 %, Atlassian Registered (A) -7,05 %, Axon Enterprise -6,84 %, Workday (A) -6,58 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.774,86 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +6,12 %, Constellation Brands (A) +5,89 %, SanDisk Corporation +5,51 %, Coherent +4,54 %, Corning +4,41 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -8,26 %, Palantir -7,18 %, Axon Enterprise -6,84 %, Workday (A) -6,58 %, ServiceNow -5,77 %