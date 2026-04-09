Zscaler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.04.2026

Die Zscaler Aktie notiert aktuell bei 108,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Zscaler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,45 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Zscaler Aktionäre einen Verlust von -43,54 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Zscaler Aktie damit um -8,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zscaler einen Rückgang von -44,43 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Zscaler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,87 % 1 Monat -23,24 % 3 Monate -43,54 % 1 Jahr -33,29 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,40 Mrd.EUR € wert.

Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag zum Handelsstart schwächeln. Auf die Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost folgte Vorsicht, zumal die Ölpreise wieder steigen. Daten zum US-Konsum dürften …

So schlagen sich die Wettbewerber von Zscaler

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,60 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,92 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -3,14 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -4,34 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -3,37 %.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.