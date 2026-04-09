Sadie in Tripleseat integriert, um die Erfassung von Leads für private Veranstaltungen in Restaurants zu automatisieren

MONTREAL, QC / ACCESS Newswire / 9. April 2026 / Sadie, der für die Gastronomie entwickelte KI-Telefonagent, wurde in Tripleseat integriert, eine Veranstaltungsmanagement-Plattform, die von mehr als 19.000 Restaurants, Hotels und Veranstaltungsorten in ganz Nordamerika genutzt wird. Durch diese Integration können Restaurants, die Tripleseat nutzen, nun Sadie rund um die Uhr eingehende Anrufe zu privaten Veranstaltungen beantworten lassen, Lead-Details durch ein natürliches Gespräch erfassen und einen strukturierten Lead-Datensatz direkt in Tripleseat übertragen, bereit für die Nachverfolgung durch das Veranstaltungsteam.

Private Veranstaltungen gehören zu den umsatzstärksten Einnahmequellen eines Restaurants, doch die meisten Veranstaltungsorte verlieren Anfragen nicht wegen schlechten Service, sondern weil niemand ans Telefon geht. Anrufe zu Veranstaltungen gehen während der Stoßzeiten, abends und am Wochenende ein, wenn das Personal auf den Service konzentriert ist und Anrufe auf die Voicemail umgeleitet werden oder ins Leere laufen. Jeder unbeantwortete Anruf ist ein Lead, der nie in den Verkaufsprozess gelangt.

Wenn ein Gast wegen einer privaten Veranstaltung anruft, nimmt Sadie den Anruf sofort entgegen, unabhängig von der Uhrzeit oder davon, wie viel im Servicebereich los ist. In einem natürlichen Gespräch erfasst Sadie die wichtigen Details: das Veranstaltungsdatum, die Gruppengröße, die Art des Anlasses und die Kontaktdaten der Gäste. Diese Informationen werden direkt als strukturierter Lead-Eintrag in Tripleseat gespeichert, wobei das Veranstaltungsteam sofort benachrichtigt wird. Keine manuelle Eingabe, keine in der Voicemail verlorenen Informationen, keine Verzögerungen bei der Nachverfolgung. Für Veranstaltungsorte, die mehrere Standorte verwalten, ist jede Filiale mit ihrem eigenen Tripleseat-Konto verbunden.

„Die Einnahmen aus privaten Veranstaltungen sind zu wichtig, um sie einer Voicemail-Box zu überlassen“, sagte Andre Sequeira, CEO von Sadie. „Jede Anfrage verdient eine sofortige, kompetente Antwort, egal ob sie an einem Montagnachmittag oder einem Samstagabend eingeht. Diese Integration bedeutet, dass Restaurants jeden anrufenden Interessenten erfassen und innerhalb von Minuten für ihr Veranstaltungsteam zur Bearbeitung bereitstellen können.“